Khởi tố 24 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung

Quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 24 bị can.

Chiều 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại doanh nghiệp trên. Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Thời gian qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung điều tra mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi", "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp" xảy ra tại VTM và các đơn vị có liên quan.

Các bị can bị khởi tố hồi tháng 6-2025. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 đối tượng, trong đó có 16 người bị khởi tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Liên quan tới vụ án này, đầu tháng 6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại doanh nghiệp trên, đồng thời khởi tố 8 bị can liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

ĐỖ TRUNG