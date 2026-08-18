Từ 1-9, TPHCM sẽ áp dụng giá thu gom rác theo mức mới

Ngày 18-8, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh ký Quyết định 65/2026 ban hành Quy định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn TPHCM. Quyết định 65/2026 có hiệu lực từ ngày 1-9-2026 đến 30-6-2027.

Các xe chở rác đổ vào trạm trung chuyển rác tại hẻm 413 đường Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Theo Quyết định 65, TPHCM chia 168 phường, xã và đặc khu thành 8 nhóm để áp dụng mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác.

Mức thu sẽ được phân theo 2 trường hợp. Trường hợp 1, khi thành phố chưa phân loại CTRSH tại nguồn hoặc phân loại CTRSH tại nguồn chưa đúng quy định.

Cụ thể, nhóm 1 gồm các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định, Diên Hồng, Hòa Hưng, Vườn Lài, Minh Phụng, Bình Thới, Hòa Bình, Phú Thọ, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Bình Tân, Bình Hưng Hòa; Bình Trị Đông, An Lạc, Tân Tạo, Thạnh Mỹ Tây, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, Bình Quới, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú, An Khánh, Bình Trưng, Cát Lái, Phước Long, Long Trường, Long Bình, Long Phước, Tăng Nhơn Phú, Linh Xuân, Tam Bình, Thủ Đức, Hiệp Bình.

Mức giá áp dụng:

Nhóm 2: Xã Hóc Môn, Xã Bà Điểm, Xã Đông Thạnh, Xã Xuân Thới Sơn, Xã Nhà Bè, Xã Hiệp Phước, Xã Bình Khánh, Xã An Thới Đông, Xã Cần Giờ, Xã Thạnh An.

Mức giá áp dụng:

Nhóm 3: Xã An Nhơn Tây, Xã Thái Mỹ, Xã Nhuận Đức, Xã Tân An Hội, Xã Củ Chi, Xã Phú Hòa Đông, Xã Bình Mỹ, Xã Tân Nhựt, Xã Bình Chánh, Xã Bình Hưng, Xã Hưng Long, Xã Bình Lợi, Xã Vĩnh Lộc, Xã Tân Vĩnh Lộc.

Mức giá áp dụng:

Nhóm 4: Phường Thủ Dầu Một, Phường Bình Dương, Phường Phú Lợi, Phường Chánh Hiệp, Phường Phú An, Phường Lái Thiêu, Phường Thuận An, Phường Bình Hòa, Phường An Phú, Phường Thuận Giao, Phường Dĩ An, Phường Đông Hòa, Phường Tân Đông Hiệp, Phường Tân Uyên, Phường Tân Khánh, Phường Tân Hiệp, Phường Bình Cơ, Phường Vĩnh Tân, Phường Bến Cát, Phường Tây Nam, Phường Long Nguyên, Phường Thới Hòa, Phường Hòa Lợi, Phường Chánh Phú Hòa.

Mức giá áp dụng:

Nhóm 5: Xã Bàu Bàng, Xã Trừ Văn Thố, Xã Phú Giáo, Xã Phước Hòa, Xã Phước Thành, Xã An Long, Xã Dầu Tiếng, Xã Long Hòa, Xã Minh Thạnh, Xã Thanh An, Xã Bắc Tân Uyên, Xã Thường Tân.

Mức giá áp dụng:

Nhóm 6: Phường Bà Rịa, Phường Tam Long, Phường Long Hương, Phường Phú Mỹ, Phường Tân Phước, Phường Tân Hải, Phường Tân Thành, Phường Vũng Tàu, Phường Tam Thắng, Phường Phước Thắng, Phường Rạch Dừa.

Mức giá áp dụng:

Nhóm 7: Xã Ngãi Giao, Xã Kim Long, Xã Bình Giã, Xã Xuân Sơn, Xã Nghĩa Thành, Xã Châu Đức, Xã Châu Pha, Xã Đất Đỏ, Xã Long Điền, Xã Long Hải, Xã Phước Hải, Xã Long Sơn, Xã Xuyên Mộc, Xã Hòa Hội, Xã Hòa Hiệp, Xã Bàu Lâm, Xã Bình Châu, Xã Hồ Tràm.

Mức giá áp dụng:

Nhóm 8: Đặc khu Côn Đảo

Mức giá áp dụng:

Trường hợp 2, khi TPHCM thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đúng quy định sẽ có mức thu như sau:

Theo Sở NN-MT TPHCM, hiện nay, sở đang xây dựng kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2027-2030. Thành phố sẽ định hướng công tác đầu tư xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất (phương tiện thu gom, điểm hẹn, trạm trung chuyển, khu xử lý…) cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả hoạt động phân loại CTRSH ở các địa phương trên địa bàn thành phố.

THANH HIỀN