Xây dựng mỗi cơ sở tôn giáo thành điểm sáng về môi trường

Chức sắc, chức việc các tôn giáo được đề nghị phát huy vai trò nêu gương, đưa bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên tại cơ sở thờ tự và lan tỏa trong cộng đồng.

Sáng 5-10, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TPHCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp Sở NN-MT TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn thành phố năm 2026.

Đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo dự hội nghị tập huấn

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn cho biết, với quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và hoạt động kinh tế sôi động, thành phố đang chịu nhiều áp lực về quản lý chất thải, chất lượng không khí, nguồn nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Những vấn đề này tác động trực tiếp đến sức khỏe, sinh kế, chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương.

Theo đồng chí Phạm Minh Tuấn, bên cạnh chính sách và các giải pháp quản lý nhà nước, cần xây dựng ý thức, trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư. Đây là lĩnh vực MTTQ và các tổ chức tôn giáo có nhiều điều kiện, lợi thế để phối hợp thực hiện.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Với uy tín và sự gắn bó mật thiết với đồng bào tín đồ, chức sắc, chức việc các tôn giáo có vai trò quan trọng trong truyền tải thông điệp, nâng cao nhận thức và hình thành thói quen bảo vệ môi trường.

Những việc làm như hạn chế sử dụng túi ni-lông, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, tiết kiệm điện, nước, giữ gìn cảnh quan nơi thờ tự… nếu được thực hiện thường xuyên và lan tỏa trong cộng đồng sẽ tạo nên những thay đổi tích cực, bền vững.

Thời gian qua, sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo được thể hiện qua các “Vườn cây Đại đoàn kết” tại Công viên Văn hóa Láng Le (xã Bình Lợi), Công viên Đặng Thùy Trâm (phường Bình Lợi Trung), xã Long Hải và “Vườn thuốc nam Đại đoàn kết” tại xã Cần Giờ...

Đồng chí Phạm Minh Tuấn đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, xây dựng mỗi cơ sở thờ tự thành điểm sáng về môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chức sắc, chức việc cần nêu gương, lồng ghép phù hợp nội dung bảo vệ môi trường vào sinh hoạt tôn giáo, hoạt động cộng đồng và các chương trình thiện nguyện; chuyển kiến thức từ lớp tập huấn thành việc làm thường xuyên, mô hình cụ thể tại cơ sở tôn giáo và khu dân cư.

Ban Tổ chức trao tặng cây xanh hưởng ứng công trình “Mầm xanh - Vườn cây Đại đoàn kết”

Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương và các tổ chức tôn giáo để xây dựng, nhân rộng những mô hình phù hợp với điều kiện hoạt động của từng tôn giáo.

Ban tổ chức dự kiến tiếp tục triển khai 2 lớp tập huấn tại chùa Hội An (phường Bình Dương) và chùa Liên Trì (phường Vũng Tàu).

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên trình bày 2 chuyên đề về những quy định pháp luật về môi trường cần biết trong quản lý, xây dựng và hoạt động của cơ sở tôn giáo, xây dựng “Cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường”; phát huy vai trò cộng đồng tôn giáo trong bảo vệ môi trường.

THU HOÀI