Rác thải tràn lan đường phố Bảo Lộc, do địa phương chưa tái ký hợp đồng với đơn vị xử lý

Ngày 14-9, ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, trên các tuyến đường Đào Duy Từ, Hà Giang, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Công Trứ, Lý Thường Kiệt… (thuộc phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), rác thải vẫn chất thành từng đống lớn.

Video: Rác tràn ra lòng đường phố trung tâm Bảo Lộc. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Đặc biệt, quanh khu chợ trung tâm Bảo Lộc, lượng rác thải ước khoảng 10 tấn chất đống, tràn ra lòng đường tạo cảnh tượng nhếch nhác và bốc mùi hôi thối.

Rác tràn ra lòng đường tại chợ trung tâm Bảo Lộc, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, gây ô nhiễm môi trường

Bà Lê Thị Hương (người dân ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc) phản ảnh, đống rác thải sinh hoạt ngay trước nhà bà đã 4 ngày chưa được thu gom, mùi tanh hôi khiến sinh hoạt của gia đình đảo lộn.

Đống rác lớn trên đường phố gây mất mỹ quan đô thị

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình trạng rác thải không được thu gom nêu trên là do UBND phường 1 Bảo Lộc và Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Friendly (đơn vị vận hành nhà máy xử lý rác Bảo Lộc) chưa thống nhất với các điều kiện trong hợp đồng xử lý rác.

Bà Nguyễn Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Friendly cho biết, các bên vẫn còn một số nội dung liên quan đến điều kiện, trách nhiệm và phương thức thực hiện hợp đồng chưa đạt được sự thống nhất.

Theo bà Hà, việc tiếp tục tiếp nhận, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tại nhà máy khi các điều kiện về hợp đồng chưa được thống nhất và hoàn tất sẽ gây khó khăn cho công ty trong xác lập cơ sở pháp lý, khối lượng thực hiện, nghiệm thu và thanh toán chi phí xử lý, nên công ty đã tạm dừng tiếp nhận rác từ ngày 11-9.

Rác chất thành đống trên đường Đào Duy Từ, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Được biết, UBND phường 1 Bảo Lộc đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp của phường làm việc trực tiếp với nhà máy để sớm xử lý lượng rác tồn đọng.

Cùng với đó, báo cáo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc liên quan công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn phường.

Rác thải nhiều ngày chưa được thu gom trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, ngày 12-9, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn tất việc lựa chọn, ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Trường hợp không có đơn vị tham gia ký kết cung ứng dịch vụ hoặc phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng và cơ quan liên quan để được hướng dẫn, xử lý.

Đối với các địa phương đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển nhưng chưa hoàn tất hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thì khẩn trương rà soát, hoàn thành các thủ tục còn lại theo quy định, không để phát sinh tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường.

ĐOÀN KIÊN