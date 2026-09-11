Nhà máy rác Đà Lạt lại xin tạm ngưng hoạt động

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt lại đề xuất tạm dừng hoạt động từ ngày 1-10 do khó khăn tài chính. Sau nhiều lần bị gián đoạn thu gom, xử lý rác, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương tính phương án lưu chứa rác tạm thời để tránh tái diễn tình trạng rác ùn ứ trên đường phố.

Ngày 11-9, Công ty TNHH Môi trường Năng lượng Xanh (chủ đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt) có văn bản gửi Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng về việc xin tạm ngưng hoạt động nhà máy trên từ 0 giờ ngày 1-10-2026 do đang gặp khó khăn về tài chính, không đủ nguồn lực để tiếp tục duy trì hoạt động.

Rác chất đống trên đường Yersin, phía trước Trung tâm thể thao Đà Lạt giữa tháng 6-2026 sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt tạm ngưng xử lý rác. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo Công ty TNHH Môi trường Năng lượng Xanh, từ tháng 4-2024 đến nay, do chưa có đơn giá xử lý rác, trong hợp đồng với các địa phương chỉ áp dụng mức tạm ứng 300.000 đồng/tấn. Mức này chỉ đủ chi trả một số chi phí thiết yếu như nhiên liệu, thực phẩm và tiền lương công nhân, khiến hoạt động của công ty gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Công ty TNHH Môi trường Năng lượng Xanh thông báo ngừng tiếp nhận rác thải vào Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt từ chiều tối ngày 12-6-2026 khiến hàng trăm tấn rác không được thu gom, nằm ùn ứ khắp các tuyến đường ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng môi trường trong nhiều ngày.

Bãi rác Cam Ly tháng 8-2019. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sau nhiều lần đơn vị vận hành Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt tạm dừng hoạt động, tỉnh Lâm Đồng đã nghiên cứu phương án dự phòng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc kiểm tra thực tế tại bãi rác Cam Ly và vị trí dự kiến thực hiện dự án Nhà máy rác tại khu vực xã Lạc Dương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định để khảo sát, xác định quy mô, phạm vi, tổng mức đầu tư để thực hiện lưu chứa rác tạm thời tại bãi rác Cam Ly, đồng thời không được mở rộng bãi rác Cam Ly hiện hữu.

Bãi rác Cam Ly (phường Cam Ly – Đà Lạt) cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5km, hoạt động từ năm 1976 đến nay theo hình thức chôn lấp. Năm 2015, bãi rác Cam Ly phải đóng cửa, chất thải rắn của khu vực Đà Lạt được chuyển tới Nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt (cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20km). Tuy nhiên, một thời gian sau, nhà máy xử lý chất thải không đáp ứng yêu cầu xử lý nên rác thải tiếp tục đưa lại bãi rác Cam Ly. Lượng rác quá lớn khiến nhiều lần rác tràn xuống phía thung lũng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đóng cửa bãi rác Cam Ly.

ĐOÀN KIÊN