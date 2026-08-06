Rác thải ngập tràn tuyến đường Phước Hưng - Phước Hải

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại một khúc cua trên tuyến đường này có một bãi rác tự phát với rất nhiều bao rác, túi ni lông, quần áo cũ, vật dụng hư hỏng và nhiều loại chất thải khác chất thành đống, kéo dài cả một đoạn đường.

Đáng ngại hơn, bên phải tuyến đường là con suối nhỏ cũng bị rác phủ kín một phần, nhiều túi rác tràn xuống lòng suối, có nguy cơ làm cản trở dòng chảy nếu không được thu gom kịp thời. Khi mưa lớn, lượng rác này rất dễ bị cuốn trôi, gây bồi lấp dòng suối, phát sinh ô nhiễm nguồn nước và làm tăng nguy cơ ngập úng cục bộ.

Rác ngập tràn tuyến đường Phước Hưng - Phước Hải. Ảnh: QUANG VŨ

Mặt khác, bãi rác lại nằm trên tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, "chào đón" khá đông du khách đến với các bãi biển của xã Phước Hải.

Rác lấp cả suối, làm cản trở dòng chảy. Ảnh: QUANG VŨ

Việc rác thải ngổn ngang giữa khung cảnh thiên nhiên xanh mát thực sự tạo phản cảm và ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương.

Rác ngập tràn gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ