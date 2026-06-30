Cần Thơ tập trung khắc phục tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng

Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ vừa có trả lời liên quan phản ánh của người dân về tình trạng rác thải sinh hoạt ứ đọng, không được thu gom kịp thời; cách tính giá thu gom rác theo nhân khẩu chưa hợp lý, còn cao.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND TP Cần Thơ, ngày 30-6

Ngày 30-6, HĐND TP Cần Thơ tổ chức ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 3 để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Đại biểu HĐND TP Cần Thơ phản ánh tình trạng thu gom, xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn còn chậm, một số khu vực xảy ra ứ đọng; đồng thời đề nghị làm rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ trả lời ý kiến phản ánh của người dân

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, sau sáp nhập 3 địa phương (Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng), số lượng cán bộ, công chức và người dân tập trung về trung tâm thành phố tăng, kéo theo lượng rác sinh hoạt gia tăng. Trong khi đó, hạ tầng thu gom và năng lực xử lý rác chưa đáp ứng nhu cầu, dẫn đến tình trạng chậm thu gom, rác tồn đọng.

Trước đây, thành phố lựa chọn đơn vị thu gom rác theo hình thức đấu thầu, ưu tiên nhà thầu có giá thấp nhất. Cách làm này dẫn đến việc một số đơn vị không hoặc không đủ năng lực vẫn trúng thầu do đưa giá quá thấp, sau đó phát sinh tình trạng thu gom rác chậm.

Tình trạng thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP Cần Thơ thời gian qua còn chậm, ứ đọng

Để khắc phục tình trạng trên, từ 1-4 đến 30-9-2026, TP Cần Thơ cho phép các xã, phường chỉ định thầu thu gom rác. UBND cấp xã, phường được lựa chọn đơn vị có đủ năng lực, điều kiện tài chính và kinh nghiệm thực hiện để đảm nhiệm thu gom rác.

Sau ngày 30-9, UBND các xã, phường sẽ được quyền lựa chọn đơn vị thu gom rác theo hình thức đặt hàng hoặc đấu thầu, với điều kiện bảo đảm hiệu quả thu gom. Các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng và hiệu quả thu gom rác trên địa bàn.

Một bãi tập kết rác trong khu dân cư vừa được TP Cần Thơ cho ngừng hoạt động và di dời

Liên quan phản ánh về việc tính phí thu gom rác theo nhân khẩu, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, sau sáp nhập, Sở đã tham mưu UBND thành phố áp dụng mức thu bình quân 13.000 đồng/người/hộ theo cách tính của tỉnh Hậu Giang trước đây.

Đối với giá thu gom rác tại Cần Thơ và Sóc Trăng trước đây không được lựa chọn do bị đánh giá quá thấp, không bảo đảm thu hút các nhà thầu đủ năng lực tham gia. Việc tính phí như hiện nay được thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường và khoản 1 Điều 30 Thông tư 02 của Bộ NN-MT.

Tuy nhiên, hiện nay người dân phản ánh mức giá thu gom rác còn cao. Ngành NN-MT đang tham mưu UBND TP Cần Thơ rà soát, xây dựng lại phương án giá, dự kiến công bố cuối tháng 9 với 3 lựa chọn: tính theo khối lượng, theo thể tích rác hoặc theo nhân khẩu.

TUẤN QUANG