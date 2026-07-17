Rác thải ngổn ngang bên cạnh trạm trung chuyển

Những ngày qua, khu vực bên hông trạm trung chuyển rác trên đường Phạm Văn Nghị (phường Rạch Dừa, TPHCM) xuất hiện tình trạng rác thải sinh hoạt, rác cồng kềnh vứt bừa bãi, chất thành từng đống, gây ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo SGGP, nhiều loại rác như nệm cũ, ghế sofa, xốp, bao bì nhựa, túi rác sinh hoạt, vật liệu xây dựng và nhiều loại phế thải khác nằm ngổn ngang.

Một số đống rác tồn tại nhiều ngày nhưng chưa được thu gom, bốc mùi hôi, nhất là sau những cơn mưa, nước rỉ chảy tràn ra lòng đường, làm phát sinh ruồi muỗi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Nệm, chiếu, rác sinh hoạt... vứt đầy trên đường Phạm Văn Nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Không chỉ gây nhếch nhác, các vật dụng cồng kềnh còn lấn chiếm một phần vỉa hè, cản trở người đi bộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Điều đáng nói, vị trí bãi rác tự phát này nằm ngay sát bên hông trạm trung chuyển rác, nhiều người mang rác đến đổ bất kể thời gian.

Rác tấp cả một dãy dài trên đường và tồn tại nhiều ngày, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng rất nhiều. Ảnh: QUANG VŨ

Người dân địa phương mong muốn chính quyền và đơn vị thu gom rác tăng cường kiểm tra, thực hiện thu gom kịp thời, kể cả đặt biển cấm đổ rác, lắp camera giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp xả rác không đúng nơi quy định.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc phân loại, bỏ rác đúng thời gian, đúng địa điểm, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

QUANG VŨ