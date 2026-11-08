Từ bếp cơm tình nghĩa đến xe bánh mì nhân ái

Bằng sự tận tâm và sẻ chia, các cấp hội phụ nữ tại TPHCM đã triển khai nhiều mô hình nhân ái thiết thực. Từ bếp cơm nghĩa tình đến xe bánh mì miễn phí, những phần quà ấm áp này đang từng ngày san sẻ gánh nặng, trở thành điểm tựa vững chắc tiếp sức cho nhiều người lao động khó khăn trên địa bàn.

Cứ tầm 10 giờ sáng các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần, bà Lê Thị Nến (60 tuổi) lại xách cà mèn vào trụ sở khu phố 27, phường Bình Trưng nhận cơm trưa. Bà cho biết, trước đây từng có nhiều năm làm phụ hồ, nay sức khỏe yếu nên chuyển qua bán vé số. Chồng bà làm bảo vệ. Họ thuê phòng trọ sống cùng cháu nội đang học cao đẳng.

“Bếp cơm nghĩa tình phường Bình Trưng” tặng phần cơm miễn phí đến người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MẪN NHI

Khi Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Bình Trưng ra mắt mô hình “Bếp cơm nghĩa tình phường Bình Trưng” hồi đầu tháng 4-2026, giống như nhiều người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, bà Nến rất phấn khởi.

Bà tấm tắc: “Bếp lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Các cô phục vụ thì mau lẹ và trò chuyện rất thân tình. Món ăn được các cô thay đổi liên tục, lại toàn món xịn. Ở nhà, ít khi tôi dám mua đồ về nấu những món như thịt gà kho gừng, cá ba sa kho tộ, thịt kho trứng vịt”.

“Bếp cơm nghĩa tình phường Bình Trưng” có 4 thành viên ban quản lý phụ trách vận động nguồn lực, quản lý nguyên liệu và 16 người trực tiếp lo khâu nấu nướng.

Có người là nữ thương binh, có người kiếm sống bằng nghề thu mua phế liệu, họ tình nguyện làm công việc này và chủ động chia thành 4 ca, mỗi ca 4 người. Bếp phục vụ bữa trưa với khoảng 200 suất ăn/ngày, mỗi suất gồm cơm trắng, 2 món mặn và 1 món canh nóng hổi.

Điều đặc biệt là bếp này hoàn toàn không dùng túi ni lông, hộp xốp. Thay vào đó, các thành viên của bếp chuẩn bị bàn ăn tại chỗ, đồng thời dặn dò người dân đem cà mèn hoặc hộp nhựa đến nhận nếu muốn mang đi.

Tại trụ sở khu phố 27 còn có lớp học tình thương với 65 em nhỏ đang theo học từ 16-19 giờ các ngày thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Để tiếp sức các em, thành viên bếp đều đặn nấu bữa ăn xế mỗi ngày (các món nui, bánh canh, hủ tiếu...).

Năm nay đã 70 tuổi, bà Trần Thị Thanh Thủy vẫn gắn bó với bếp cơm trong vai trò phó ban quản lý. Bà bộc bạch: “Bữa nào bếp đỏ lửa là tầm 4 giờ sáng chúng tôi bắt đầu đi chợ. Vất vả một chút thôi chứ tinh thần ai cũng vui. Chị em tôi cùng mong mỏi thời gian tới sẽ vận động được kinh phí để mỗi bữa nấu khoảng 300 suất ăn tặng bà con”.

Một buổi sáng tháng 10, xe bánh mì đặt tại địa chỉ số 119 Phan Văn Hùm, khu phố 7, phường Trung Mỹ Tây có rất đông người xếp hàng. Họ đa phần là công nhân, lao động khó khăn đến nhận đồ ăn sáng miễn phí. Ra đời từ tháng 8-2025, “Xe bánh mì nhân ái” của Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây đã trở thành điểm tựa nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi tháng một lần, xe bánh mì phục vụ miễn phí khoảng 300-400 ổ bánh mì thịt và nước uống. Tất cả nguyên liệu đều do cán bộ, hội viên chi hội cùng góp tiền mua và chế biến.

Bà Phạm Thị Ôi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 7, chia sẻ: “Bên cạnh đóng góp của chị em, tôi còn đăng thông tin xin phế liệu vào nhóm Zalo của khu phố. Nhà nào cho thì tôi chạy xe đến nhận, chở về phân loại rồi đem bán tạo quỹ cho mô hình. Lần nào cũng tầm 30 phút là tặng hết bánh mì. Tôi vẫn áy náy vì khả năng chị em chúng tôi chỉ chuẩn bị được bấy nhiêu quà để tặng bà con”.

Theo bà Đặng Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trung Mỹ Tây, nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, thời gian qua, Hội LHPN phường đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Bếp yêu thương”, “Gian hàng 0 đồng”, “Nâng bước yêu thương”, “Cùng em đến trường”, “Trao yêu thương - Hội thu hũ gạo tình thương”, “Chung tay gây quỹ - Tích lũy chăm lo”, “Chia sẻ yêu thương”… Từ tháng 7-2025 đến nay, thông qua các mô hình trên, hội đã trao tặng 32.000 suất ăn, 3.550 suất quà, 27 thẻ BHYT, 36 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai và 2 phương tiện sinh kế, tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

MẪN NHI