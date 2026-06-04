Người dân Côn Đảo được khám sức khoẻ định kỳ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Ngày 4-6, UBND đặc khu Côn Đảo phối hợp Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM tổ chức lễ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân trên địa bàn.

Người dân Côn Đảo được khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 14-6, các y, bác sĩ sẽ khám sức khỏe cho khoảng 400 người dân mỗi ngày. Chương trình ưu tiên các nhóm đối tượng yếu thế hoặc khó tiếp cận dịch vụ y tế như người cao tuổi, lao động phi chính thức và trẻ em dưới 18 tuổi chưa được khám sức khỏe trong năm học 2025-2026.

Quy trình khám được thiết kế theo từng nhóm tuổi nhằm bảo đảm hiệu quả sàng lọc.

Người dân Côn Đảo phấn khởi khi được khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử

Tham gia khám sức khỏe, nhiều người dân bày tỏ phấn khởi khi được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại đảo. Chị Trần Thị Hồng Cúc, cư dân Côn Đảo cho biết, với người dân địa phương, việc thăm khám sức khỏe định kỳ còn nhiều khó khăn. Đây là chương trình ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của chính quyền và ngành y tế đối với người dân trên đảo.

PGS.TS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, mục tiêu của chương trình là giúp người dân nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân để chủ động phòng ngừa, điều trị bệnh. Hoạt động này cũng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế địa phương trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Điểm nổi bật của chiến dịch là việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý sức khỏe cộng đồng. Kết quả khám được nhập trực tiếp, số hóa và liên thông lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng trong vòng 24 giờ. Dữ liệu sau đó được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, giúp người dân thuận tiện theo dõi và tra cứu thông tin sức khỏe cá nhân.

Bà Hoàng Thị Liên, người dân địa phương cho biết: “Lập hồ sơ sức khỏe điện tử giúp người dân chúng tôi dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe lâu dài. Việc khám sức khỏe sau này cũng thuận tiện hơn rất nhiều”.

Chương trình được sự đồng hành của các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM

Để bảo đảm chương trình đạt hiệu quả cao, các khu dân cư cùng đội ngũ cộng tác viên y tế đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, địa phương đã huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm bảo đảm không bỏ sót đối tượng. Mục tiêu là 100% người dân được khám sức khỏe, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp dữ liệu trên VNeID.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI