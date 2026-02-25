Hơn 288.500 người trưởng thành đang sống chung với bệnh vảy nến

Ngày 24-2, Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) cho biết, vừa ký kết quan hệ hợp tác chính thức với hai bệnh viện da liễu tuyến đầu là Bệnh viện Da liễu Trung ương và Bệnh viện Da liễu TPHCM tăng cường hỗ trợ người bệnh vảy nến.

Thông qua hợp tác, các bên hướng đến nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng các chương trình hỗ trợ bệnh nhân, củng cố hiểu biết của cộng đồng và tăng cường vai trò của đội ngũ chuyên gia da liễu trong định hướng tiêu chuẩn điều trị quốc gia.

Theo các chuyên gia y tế, vảy nến là một bệnh viêm mạn tính qua trung gian miễn dịch với ảnh hưởng vượt xa các biểu hiện ngoài da, song hiện vẫn chưa được nhìn nhận đúng và đủ tại Việt Nam. Bệnh này thường bị coi là vấn đề da liễu nhẹ. Điều này dẫn đến việc chẩn đoán muộn và quá trình điều trị bị gián đoạn.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 288.580 người trưởng thành đang sống chung với bệnh vảy nến, tương đương 0,3% dân số trưởng thành. Bệnh có thể ảnh hưởng đến nhiều vùng trên cơ thể, bao gồm da đầu, mặt, móng tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân và các khu vực nhạy cảm khác.

Không chỉ gây khó chịu về thể chất, người sống chung với bệnh vảy nến còn thường xuyên đối mặt với căng thẳng tâm lý, khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm do định kiến và hiểu lầm của xã hội về căn bệnh này.

Toàn cảnh buổi ký kết hợp tác

Một trong những hiểu lầm dai dẳng nhất về bệnh vảy nến là cho rằng đây chỉ là một vấn đề ngoài da, và tệ hơn, nhiều người vẫn nghĩ bệnh có thể lây nhiễm. Những nhận thức sai lệch này góp phần làm gia tăng kỳ thị xã hội, khiến người bệnh cảm thấy bị cô lập và ngần ngại tìm đến tư vấn y tế sớm.

Việc giải quyết những thách thức này trong cộng đồng là vô cùng cần thiết nhằm khuyến khích người dân thăm khám kịp thời, hỗ trợ chẩn đoán sớm và cải thiện lộ trình chăm sóc dành cho người bệnh vảy nến tại Việt Nam.

THÀNH AN