Pháp luật

Đồng Nai: Khởi tố đối tượng gây trọng án ở xã Bình Minh

SGGPO

Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ khu phố 1, phường Hố Nai, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi “giết người”, quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CA TPĐN cung cấp
Đối tượng Nguyễn Đức Anh. Ảnh: CA TPĐN cung cấp

Vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 3-9, tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin từ Công an TP Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh mang theo dao đến nhà một gia đình ở cạnh nhà các nạn nhân. Không đột nhập được vào căn nhà này, Đức Anh trèo qua mái nhà kế bên rồi đột nhập vào nhà anh N.V.Q. (SN 1986).

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Tang vật vụ án. Ảnh: CA TPĐN cung cấp

Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, đối tượng tiếp tục vào phòng ngủ tấn công vợ anh Q. là chị H.T.M. (SN 1990) cùng hai con là N.T.H. (SN 2015) và N.N.H. (SN 2025). Chị M. và hai cháu H. tử vong, anh Q. bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Minh nhanh chóng đến hiện trường, khống chế Nguyễn Đức Anh. Cơ quan chức năng sau đó phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ án.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Ấp Bùi Chu Công an TP Đồng Nai Nguyễn Đức Anh H.T.M. N.V.Q. N.N.H. Công an xã Bình Minh N.T.H. Đức Anh Đột nhập

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