Vun đắp tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

Sáng 25-5, tại phường Vũng Tàu (TPHCM) đã diễn ra Hội nghị Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam lần thứ IV (2022-2027).

Bà Nguyễn Thị Thanh và bà Samdech Men Sam An chủ trì hội nghị

Đây là hội nghị liên tịch lần thứ IV trong khuôn khổ chương trình hợp tác giai đoạn 2022 - 2027, nhằm tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước.

Tham dự hội nghị, về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ...

Về phía Campuchia có bà Samdech Men Sam An, Cố vấn cấp cao của Quốc vương Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam cùng các đại biểu của Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia là tài sản vô giá được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, thử thách qua thời gian.

Trong năm 2025, hai Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như mở rộng chương trình “Ươm mầm hữu nghị” hỗ trợ lưu học sinh và tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế tại TPHCM với gần 100 doanh nghiệp tham gia. Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cũng nâng số lưu học sinh Campuchia được đỡ đầu lên 312 em, đồng thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 40 căn nhà tình nghĩa cho cựu quân tình nguyện.

Phía Campuchia cũng tích cực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, kịp thời gửi thư chia sẻ với Việt Nam trước những sự kiện lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị

Bày tỏ cảm ơn trước sự đón tiếp trọng thị của phía Việt Nam, bà Samdech Men Sam An cho biết hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 59 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bà khẳng định nhân dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và tăng cường giao lưu thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, đại diện hai Hội đã báo cáo kết quả phối hợp năm 2025 và đề ra phương hướng năm 2026, trọng tâm là tăng cường hữu nghị khu vực biên giới, mở rộng giao thương, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao lưu văn hóa và hỗ trợ an sinh xã hội.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027, hai bên thống nhất tập trung vào ba nhiệm vụ trọng tâm gồm: củng cố hữu nghị nhân dân; tăng cường kết nối thế hệ trẻ; thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp, địa phương hai nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hai Hội cần phát huy vai trò cầu nối hữu nghị nhân dân, góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia.

Hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống đoàn kết hữu nghị, đặc biệt tới thế hệ trẻ; tăng cường giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, thúc đẩy an sinh xã hội tại khu vực biên giới và mở rộng kết nối hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Đồng chí cho biết, sau khi kết thúc Thỏa thuận phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2027, hai Hội dự kiến ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027 - 2032 nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn mới.

TRÚC GIANG