Tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 27-3, tại phường Tam Long (TPHCM), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM tổ chức sơ kết quý 1-2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong quý 1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TPHCM đã triển khai khoảng 3 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội - từ thiện.

Cụ thể, tổ chức các đợt khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà tại TPHCM và một số địa phương; hỗ trợ hàng ngàn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Riêng tại xã Cần Giờ và đặc khu Phú Quốc, các chương trình tiếp cận gần 2.700 người dân, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Ra mắt Chi hội Bà Rịa

Công tác hỗ trợ sinh viên Campuchia tiếp tục được duy trì. Trong quý 1-2026, hội đã hỗ trợ 54 triệu đồng cho 12 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức các hoạt động kết nối, chăm lo đời sống cho sinh viên Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Hội đã hoàn tất Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; kiện toàn bộ máy với 90 ủy viên Ban Chấp hành và 31 ủy viên Ban Thường vụ, bảo đảm hoạt động ổn định. Dịp này, hội công bố quyết định thành lập Chi hội Bà Rịa; hỗ trợ kinh phí cho Hội Sinh viên Campuchia và Hội Sinh viên Lào.

Các đại biểu Campuchia tham dự hội nghị

Các hoạt động đối ngoại nhân dân được triển khai có trọng tâm, bao gồm thăm và chúc mừng Tổng Lãnh sự quán Campuchia, duy trì giao lưu với các đoàn đại biểu Lào và Campuchia... qua đó, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và hai nước.

Tặng tiền hỗ trợ sinh viên Campuchia

Quý 2-2026, hội tập trung triển khai các hoạt động nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây và kỷ niệm 59 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia; duy trì các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ sinh viên và thúc đẩy kết nối hợp tác.

Tặng tiền hỗ trợ sinh viên Lào

TRÚC GIANG