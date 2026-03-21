Doanh nghiệp muốn đi xa, làm lớn phải coi trọng văn hóa

Chiều 21-3, tại Hà Nội, Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026 diễn ra với chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV”.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Bộ giá trị Văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nêu rõ, một nền kinh tế mạnh không chỉ được đo bằng quy mô GDP, năng lực công nghệ, thị phần hay mức độ hội nhập, mà còn được đánh giá bằng văn hóa kinh doanh; trách nhiệm xã hội; tính minh bạch; tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế hiện đại dựa trên tri thức, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và toàn cầu hóa, văn hóa được thấm sâu, thể hiện trong cách doanh nghiệp quản trị, cách doanh nhân ứng xử, cách chúng ta cạnh tranh, hợp tác và phụng sự xã hội và trở thành nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm của nền kinh tế quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Từ thực tiễn trong nước và quốc tế, Phó Thủ tướng nhấn mạnh văn hóa kinh doanh là tài sản bền vững nhất của doanh nghiệp, là nền tảng tạo dựng thương hiệu. Công nghệ có thể thay đổi, thị trường có thể biến động, sản phẩm có thể lạc hậu, nhưng văn hóa và uy tín thương hiệu luôn là giá trị bền vững.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần “nhìn xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn” để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Theo đó, doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hóa; muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa; muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Tọa đàm tại Diễn đàn Quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2026

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lấy liêm chính làm nền tảng của kinh doanh; lấy sáng tạo làm động lực phát triển; lấy hợp tác làm sức mạnh hội nhập; lấy phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài. Đồng thời, thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh, lấy chữ tín làm đầu trong mọi quan hệ hợp tác, lấy người dân và xã hội làm trung tâm của phát triển, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh...

Diễn đàn do Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Tại sự kiện này đã công bố Bộ giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới và kêu gọi doanh nghiệp cam kết thực thi. Bộ giá trị được xây dựng trên nền tảng truyền thống và quản trị hiện đại, với tiêu chí cụ thể giúp doanh nghiệp định vị và phát triển bản sắc.

Diễn đàn cũng có hai phiên tọa đàm về hoàn thiện thể chế và lan tỏa giá trị văn hóa, nhấn mạnh vai trò kiến tạo của Nhà nước, vị trí trung tâm của doanh nghiệp và nền tảng dẫn dắt của văn hóa đối với phát triển bền vững.

VĨNH XUÂN