VN-Index có thể kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm

Sau khi giảm mạnh trong phiên cuối tuần qua, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.680-1.700 điểm trong tuần này. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, chưa vội bắt đáy khi áp lực bán vẫn hiện hữu.

VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.680- 1.700 điểm trong tuần này. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vùng 1.700 điểm là ngưỡng hỗ trợ gần

Thị trường chứng khoán tuần qua đảo chiều điều chỉnh sau 2 tuần hồi phục, khi áp lực bán gia tăng tại vùng kháng cự mạnh 1.800 điểm. VN-Index giảm 38,98 điểm, tương đương 2,2%, xuống 1.729,08 điểm; HNX-Index giảm 13,45 điểm, tương đương 4,58%, xuống 279,99 điểm.

Theo chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS), phiên cuối tuần qua cho tín hiệu khá tiêu cực khi VN-Index hình thành nến đỏ dài, xuyên thủng đường MA20 và giảm 36,55 điểm với thanh khoản lớn. Áp lực bán gia tăng một phần do lượng cổ phiếu bắt đáy quanh vùng 1.650 điểm về tài khoản.

Trên đồ thị tuần, thanh khoản không tăng quá mạnh. Do đó, VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.680-1.700 điểm trong tuần này, cũng là khu vực biên dưới của vùng dao động lớn.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua với cây nến đỏ giảm khá mạnh và rơi xuống dưới đường MA20, cho thấy áp lực bán gia tăng trong khi lực cầu suy yếu. Chỉ báo MACD và RSI đã tạo đỉnh và bắt đầu hướng xuống. Trong khi đó, ADX và đường -DI duy trì trên ngưỡng 25, cho thấy xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn trong một số phiên tới. Vùng 1.700 điểm được xem là ngưỡng hỗ trợ gần nhất.

Trên đồ thị khung giờ, các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục hướng xuống. RSI vừa rơi vào vùng quá bán, song tín hiệu hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn chưa rõ ràng do dòng tiền bắt đáy chưa mạnh. Do đó, thị trường nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch kế tiếp.

Ưu tiên bảo toàn sức mua

Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, theo dõi sát diễn biến để kịp thời điều chỉnh chiến lược; đồng thời rà soát danh mục và cơ cấu lại các vị thế, đặc biệt với những cổ phiếu đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định sẽ giúp nhà đầu tư chủ động hơn khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi phục.

Theo chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Bản Việt (Vietcap), phiên cuối tuần qua, thị trường xuất hiện 2 cây nến đỏ dài liên tiếp, cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế. Trong 1-3 phiên tới, VN-Index có thể kiểm định lại vùng 1.750 điểm. Nếu lực cầu tại vùng này yếu, chỉ số có thể tiếp tục giảm.

Một trong những yếu tố được thị trường quan tâm trong tuần này là ngày 21-8, Tổ chức FTSE Russell dự kiến công bố kết quả kỳ rà soát bán niên tháng 9-2026 của FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS), trong đó có danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện vào các chỉ số liên quan.

Trước đó, FTSE Russell đã xác nhận Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), dự kiến có hiệu lực từ ngày 21-9-2026.

Theo chuyên gia Vietcap, thông tin trên có thể tạo kỳ vọng hỗ trợ thị trường. Nếu VN-Index giữ được vùng 1.750 điểm, chỉ số có thể tiếp tục đi ngang để quan sát. Ngược lại, nếu đánh mất mốc này, xác suất giảm tiếp sẽ cao hơn. Trong trường hợp thị trường ổn định trở lại, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM không giảm sâu thêm và độ lan tỏa được cải thiện, khả năng hồi phục có thể mở ra. Tuy nhiên, để xác nhận một xu hướng tăng mới, VN-Index cần vượt qua vùng 1.800 điểm.

Chuyên gia Vietcap khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỷ trọng sử dụng margin (vay ký quỹ) về mức an toàn và chưa vội bắt đáy khi áp lực bán vẫn hiện hữu, nhằm hạn chế rủi ro “bắt dao rơi”.

Về danh mục đầu tư, chuyên gia Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng nhóm ngân hàng tiếp tục được ưu tiên và đứng đầu trong xếp hạng ngành. Tuy nhiên, chiến lược đầu tư vẫn thiên về lựa chọn từng cổ phiếu thay vì tăng tỷ trọng toàn ngành.

Bên cạnh đó, cao su, xây dựng và vật liệu được đánh giá tích cực để tăng tỷ trọng nhờ định giá đã trở nên hấp dẫn sau nhịp điều chỉnh, trong khi kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tăng trưởng khả quan. Hàng hóa, dịch vụ công nghiệp và thép tiếp tục được theo dõi. Dù đạt điểm đánh giá cao, các nhóm này cần mức chiết khấu phù hợp hoặc thêm chất xúc tác trong ngắn hạn để cải thiện sức hấp dẫn.

Đối với bất động sản dân cư, chiến lược là duy trì tỷ trọng thấp và thận trọng. Nhóm thực phẩm - đồ uống và bán lẻ chỉ được ưu tiên ở một số cổ phiếu có triển vọng phù hợp.

Với những phân tích trên, chuyên gia VDSC khuyến nghị một số cổ phiếu tham khảo trong thời gian tới như DGW, PHR, CTI...

30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức Trong tuần từ ngày 17 đến 21-8, có 30 doanh nghiệp dự kiến chốt quyền trả cổ tức, trong đó có SSI, MWG, VIX, MBS...

NHUNG NGUYỄN