Từ 20 giờ ngày 10-11 đến hết ngày 13-11-2026, Lazada triển khai chương trình “Siêu Sale 11-11”, với mã giảm giá đến 11 triệu đồng, mã ưu đãi thương hiệu giảm đến 20%.

Lazada với hàng ngàn mặt hàng giá tốt trong chương trình siêu sale 11-11.

Theo Lazada, chương trình có các ưu đãi trong khung giờ Flash Hour lúc 0 giờ, 12 giờ và 19 giờ. Trên LazMall, người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm từ các thương hiệu chính hãng trong nước và quốc tế.

Dịp này, Lazada giới thiệu các thương hiệu thông qua TMALL (Trung Quốc) và Gmarket (Hàn Quốc) trên LazMall, kèm ưu đãi và mã giảm giá riêng. Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, TMALL quy tụ hơn 10.000 thương hiệu, mở rộng lựa chọn cho người mua.

Chương trình còn có chuỗi livestream LazBeauty và LazGame Elite với sự tham gia của các chuyên gia trang điểm, game thủ nổi tiếng, giới thiệu sản phẩm và ưu đãi dành cho người tiêu dùng.

KIM THANH