NAPAS và Payoo giảm 50% cho du khách quốc tế thanh toán bằng VietQRGlobal

Chương trình do Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cùng Payoo triển khai, mang đến trải nghiệm thanh toán thuận tiện cùng nhiều ưu đãi xuyên suốt hành trình của du khách.

Khách hàng thanh toán bằng VietQrGlobal khi mua cafe.

Chương trình ưu đãi được NAPAS và Payoo triển khai theo chuỗi điểm chạm của một chuyến đi. Tại sân bay, du khách được giảm giá khi thanh toán tại các cửa hàng miễn thuế của JALUX TASECO tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Theo đó từ ngày 15-10 đến 15-12, du khách quốc tế được giảm ngay 50% giá trị hóa đơn, tối đa 100.000 đồng khi quét mã VietQRGlobal để thanh toán tại các cửa hàng miễn thuế của JALUX TASECO tại sân bay và hệ thống AEON Mall.

Chuỗi ưu đãi được triển khai trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngày càng tăng. Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó lượng du khách Châu Á chiếm nhất với khoảng 11,8 triệu lượt, chiếm gần 74%.

Sự gia tăng về lượng khách kéo theo mức tăng đáng kể trong sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới. Theo ghi nhận của NAPAS, trong 8 tháng đầu năm, số giao dịch VietQRGlobal của du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần và giá trị giao dịch tăng 6 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh chuỗi ưu đãi toàn quốc, Đà Nẵng - Hội An được chọn làm điểm nhấn của chương trình. Từ ngày 20-11-2026 đến ngày 15-2-2027, NAPAS và Payoo sẽ triển khai ưu đãi riêng tại tất cả các điểm bán có liên kết với Payoo ở khu vực Đà Nẵng. Tại Hội An, chương trình sẽ có chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho du khách, gắn việc khám phá điểm đến với trải nghiệm thanh toán bằng VietQRGlobal…

BÌNH LÂM