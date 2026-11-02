Đăng ký dịch vụ số VNPT, nhận quà hấp dẫn

Từ ngày 1-11 đến hết ngày 26-12, khách hàng đăng ký các dịch vụ số của VNPT có cơ hội tham gia quay số định kỳ và nhận những phần quà công nghệ giá trị, với tổng giá trị giải thưởng hơn 814 triệu đồng.

Đồng hành cùng chương trình chuyển đối số quốc gia, VNPT triển khai chương trình khuyến mại “Chuyển đổi số thông minh – Rinh quà công nghệ”, dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi đăng ký sử dụng các dịch vụ số. Không chỉ hỗ trợ khách hàng tiếp cận các giải pháp số phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý, chương trình còn mang đến cơ hội sở hữu nhiều thiết bị công nghệ giá trị.

Đăng ký dịch vụ số, nhận mã dự thưởng

Tham gia chương trình, khách hàng là doanh nghiệp và hộ kinh doanh đăng ký sử dụng thành công một hoặc nhiều dịch vụ số của VNPT bao gồm: VNPT HKD, VNPT Sổ bán hàng, VNPT CA, VNPT SmartCA, VNPT Invoice, VNPT Invoice-POS, VNPT eContract và VNPT BHXH trong thời gian triển khai sẽ được nhận mã dự thưởng tương ứng với từng gói dịch vụ.

Việc đưa nhiều dịch vụ vào cùng chương trình giúp khách hàng có thêm lựa chọn theo nhu cầu thực tế. Hộ kinh doanh có thể bắt đầu từ những công cụ quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn, trong khi doanh nghiệp có thể lựa chọn thêm chữ ký số, hợp đồng điện tử hay kê khai bảo hiểm xã hội để từng bước hoàn thiện quy trình làm việc trên môi trường số.

Khi đăng ký sử dụng các dịch vụ số của VNPT, khách hàng có cơ hội nhận được những phần quà công nghệ giá trị

Đặc biệt, mỗi gói dịch vụ phát triển mới có phát sinh cước (gói trả tiền), khách hàng đăng ký sử dụng thành công và thanh toán trong thời gian diễn ra chương trình, được ghi nhận trên hệ thống bán hàng của VNPT, sẽ nhận được 01 mã dự thưởng. Như vậy, khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ có thêm cơ hội tham gia các đợt quay thưởng.

Cơ cấu giải thưởng gồm nhiều sản phẩm công nghệ phổ biến, với tổng giá trị dự kiến 814 triệu đồng. Cụ thể, chương trình có 8 giải nhất, mỗi giải là một iPhone 18 Pro Max 256GB; 12 giải nhì, mỗi giải là iPad Air M4 11 inch WiFi 128GB; cùng 20 giải ba, mỗi giải là Apple Watch Series 11 GPS 42mm.

Các đợt quay thưởng được thực hiện định kỳ 2 tuần/lần trong thời gian triển khai, tạo thêm cơ hội nhận quà cho khách hàng tham gia chương trình.

Từ ưu đãi đến trải nghiệm số thiết thực

Bên cạnh cơ hội nhận các phần quà công nghệ, chương trình cũng hướng tới việc khuyến khích khách hàng trải nghiệm những giải pháp số có thể ứng dụng trực tiếp vào công việc hằng ngày.

Với doanh nghiệp, các dịch vụ như chữ ký số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, phần mềm kế toán hay kê khai bảo hiểm xã hội có thể hỗ trợ thay thế nhiều thao tác thủ công, đồng thời giúp việc xử lý và lưu trữ thông tin thuận tiện hơn.

Với hộ kinh doanh, các công cụ như VNPT HKD, VNPT Sổ Bán hàng, hay VNPT Invoice có thể hỗ trợ từ quản lý bán hàng, kế toán đến hóa đơn, giúp những hoạt động vốn được thực hiện thủ công từng bước được đưa lên môi trường số.

Qua chương trình, VNPT tiếp tục đưa các dịch vụ số đến gần hơn với nhiều nhóm khách hàng, từ doanh nghiệp đến hộ kinh doanh, đồng thời tạo thêm động lực để khách hàng chủ động lựa chọn những công cụ phù hợp với nhu cầu của mình.

Theo cơ chế chương trình, mã dự thưởng được hệ thống ghi nhận tương ứng với gói dịch vụ khách hàng đăng ký thành công. Dữ liệu khách hàng đủ điều kiện được tổng hợp từ hệ thống bán hàng của VNPT trước mỗi kỳ quay thưởng. Thông tin chi tiết chương trình khách hàng có thể thao khảo tại: 18001260 hoặc website: https://khuyenmai.vinaphone.com.vn

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG