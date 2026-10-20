VNPT hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu số hóa

VNPT đang triển khai loạt ưu đãi dành cho doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp lần đầu sử dụng hợp đồng điện tử và khối khách hàng cá nhân. Chương trình giúp khách hàng giảm chi phí ban đầu, thuận lợi tiếp cận các công cụ số phục vụ công việc và giao dịch hằng ngày.

Với doanh nghiệp mới thành lập, việc thực hiện các nghiệp vụ ký số, kê khai bảo hiểm xã hội và xuất hóa đơn điện tử ngay từ đầu là nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, chi phí đầu tư công cụ số cũng là một vấn đề cần cân nhắc khi bắt đầu hoạt động.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp, VNPT miễn phí 3 tháng sử dụng bộ 3 dịch vụ VNPT SmartCA, VNPT BHXH và VNPT Invoice; tạo điều kiện để doanh nghiệp trải nghiệm các giải pháp ký số, thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và phát hành hóa đơn điện tử trên môi trường số.

VNPT áp dụng chính sách miễn phí nhiều dịch vụ cho doanh nghiệp mới thành lập và khối khách hàng cá nhân. Ảnh: H.H

Với những doanh nghiệp đang quản lý nhiều hợp đồng giấy, việc lưu trữ, tra cứu và xử lý hồ sơ thường tốn thời gian, chi phí. Chuyển đổi sang phương thức quản lý điện tử giúp giảm bớt khâu xử lý thủ công, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý hợp đồng.

VNPT dành ưu đãi cho doanh nghiệp lần đầu sử dụng VNPT eContract, gồm số hóa miễn phí 1.000 hợp đồng giấy và 5.000MB dung lượng lưu trữ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày khởi tạo. Hợp đồng được số hóa có thể lưu trữ tập trung trong vòng 10 năm, hỗ trợ tra cứu và quản lý thuận tiện.

Đối với khách hàng cá nhân, VNPT miễn phí 3 tháng sử dụng chữ ký số VNPT SmartCA, hỗ trợ thực hiện các giao dịch điện tử theo yêu cầu của từng dịch vụ.

VNPT SmartCA đã được tích hợp với gần 2.000 hệ thống phần mềm, ứng dụng trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, hợp đồng điện tử, giáo dục và y tế, mở rộng khả năng tiếp cận chữ ký số trong nhiều hoạt động số.

Chương trình triển khai từ ngày 15-10 đến hết 31-12 trên toàn quốc. Khách hàng quan tâm có thể truy cập https://onesme.vn/home hoặc liên hệ hotline 18001260 để tìm hiểu điều kiện áp dụng và được hướng dẫn đăng ký. Bên cạnh các ưu đãi trên, VNPT dự kiến triển khai chương trình “Chuyển đổi số thông minh – Rinh quà công nghệ”, với nhiều phần quà hấp dẫn.

TRẦN BÌNH – HỒNG HƯNG