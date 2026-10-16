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Lâm Đồng: Làm đường, ổn định cuộc sống cho 344 hộ đồng bào dân tộc

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Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có quyết định phê duyệt dự án ổn định dân di cư tự do thôn Tôn K’Long, xã Đạ Tẻh 2.

Dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng khu vực, ổn định cho 344 hộ dân trong khu vực với tổng mức đầu tư hơn 19,8 tỷ đồng. Theo đó, dự án làm 6 tuyến đường giao thông, tổng chiều dài 4,4km trong khu dân di cư tự do, lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời dài 1,8km (30m/cột); tập trung sửa chữa, nâng cấp công trình nước sạch trong khu vực. Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Khu dân cư thôn Tôn K’Long thuộc vùng sâu, vùng xa của xã Đạ Tẻh 2, là nơi sinh sống của cộng đồng các dân tộc Mạ, Kinh, Tày, Mường. Trong đó, có 182 hộ đồng bào dân tộc thiểu số gốc địa phương thuộc đối tượng di giãn dân và 162 hộ đồng bào dân tộc thiểu số khác di cư tự do đến.

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LÂM ĐỒNG Lâm Đồng: Làm đường ổn định cuộc sống cho 344 hộ đồng bào dân tộc

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