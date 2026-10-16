Gỡ khó các dự án tồn đọng, tạo động lực tăng trưởng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Công Lý cho biết, TP Cần Thơ đã và đang quyết liệt xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều thời kỳ nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, làm sạch môi trường đầu tư và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Dự án Khu đô thị mới STK An Bình (TP Cần Thơ) không thông qua đấu thầu khi chọn nhà đầu tư (ẢNH: QUÁCH DŨNG)

* PHÓNG VIÊN: Thưa ông, sau sắp xếp đơn vị hành chính, TP Cần Thơ đối mặt một khối lượng lớn lên tới 120 dự án tồn đọng, kéo dài. Đâu là áp lực lớn nhất và động lực để UBND thành phố tổng rà soát tháo gỡ các điểm nghẽn này?

- Ông LÊ CÔNG LÝ: Khó khăn lớn nhất không nằm ở số lượng 120 dự án, mà chủ yếu ở tính chất phức tạp của từng dự án. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại không gian phát triển, thành phố tiếp nhận nhiều dự án được hình thành, triển khai qua các thời kỳ, trên nhiều địa bàn; hồ sơ pháp lý, tình trạng thực hiện và nguyên nhân vướng mắc rất khác nhau. Có dự án kéo dài nhiều năm, chưa khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và không gian phát triển chung của thành phố.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ

Từ thực tế đó, thành phố ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND để thiết lập cơ chế rà soát đồng bộ, phân loại rõ từng dự án và xác định cụ thể hướng xử lý, qua đó khơi thông nguồn lực đầu tư, sử dụng hiệu quả đất đai và tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố lập các Ban chỉ đạo, 6 Tổ công tác để tổ chức kiểm tra thực tế, làm việc với từng nhà đầu tư, sở, ngành và địa phương để xử lý, quán triệt phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra”, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ chuyển qua nhiều cơ quan nhưng vấn đề chưa được giải quyết.

* Đối với 21 dự án thuộc diện áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 29 của Quốc hội, đến nay thành phố đạt được kết quả cụ thể nào, thưa ông?

- Đây là nhóm dự án có tính chất pháp lý khá phức tạp, chủ yếu liên quan đến trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, cho thuê đất giai đoạn trước đây. Vì vậy, quan điểm của thành phố là xử lý thận trọng nhưng không để kéo dài, bảo đảm đúng phạm vi, điều kiện và nguyên tắc của Nghị quyết số 29 của Quốc hội.

Đối với từng dự án, thành phố tổ chức rà soát toàn diện hồ sơ pháp lý, tình hình thực hiện, điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù, nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm của các bên liên quan và phương án xử lý, khắc phục theo quy định. Đến nay, UBND thành phố đã ban hành quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện 7 dự án đủ điều kiện. Với các dự án còn lại, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, hoàn thiện hồ sơ; dự án nào đủ điều kiện thì xử lý ngay, không chờ xử lý đồng loạt.

* Đối với 99 dự án được xử lý theo pháp luật hiện hành, thành phố có giải pháp nào, nhất là trường hợp nhà đầu tư không còn đủ năng lực?

- Qua rà soát, thành phố đã nhận diện các nhóm khó khăn, vướng mắc chủ yếu. Trong đó, nổi lên là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với khoảng 30 dự án; bên cạnh đó là các vấn đề về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, nghĩa vụ tài chính và năng lực của nhà đầu tư.

Điểm khó là các vướng mắc thường không tồn tại riêng lẻ. Một dự án có thể đồng thời vướng về giải phóng mặt bằng, đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư và khả năng bố trí nguồn vốn. Vì vậy, thành phố không áp dụng một cách xử lý chung cho tất cả dự án mà phân loại cụ thể từng trường hợp, xác định đúng nguyên nhân và giao đúng cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với những khó khăn thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước, thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp tháo gỡ, không để thủ tục hành chính trở thành nguyên nhân tiếp tục kéo dài dự án. Ngược lại, với trường hợp nguyên nhân thuộc về nhà đầu tư, thành phố yêu cầu phải chứng minh năng lực tài chính, xác định nguồn lực thực hiện và cam kết tiến độ cụ thể… Quan điểm của thành phố là hỗ trợ tối đa những dự án thực sự có khả năng triển khai, nhưng phải bảo đảm kỷ cương trong thực hiện dự án đầu tư. Đến nay, 99/99 dự án đã hoàn thành rà soát, cơ bản xác định được hướng xử lý.

* Vì sao TP Cần Thơ có kiến nghị Tổ công tác số 75 của Trung ương điều chỉnh phương thức theo dõi đối với 99 dự án thuộc thẩm quyền địa phương?

- Trước hết phải khẳng định, việc thành phố đề xuất điều chỉnh phương thức theo dõi đối với nhóm 99 dự án không phải để giảm trách nhiệm, mà nhằm bảo đảm cơ chế xử lý phù hợp hơn với tính chất pháp lý và tình hình thực tế từng nhóm dự án. Vì vậy, thành phố đề xuất điều chỉnh phương thức theo dõi để hạn chế trùng lặp về quy trình, chế độ báo cáo; tăng tính chủ động và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Tổ công tác Trung ương vẫn có thể theo dõi tổng thể, hỗ trợ với vấn đề thực sự vượt thẩm quyền hoặc phát sinh vướng mắc cần cơ chế xử lý ở cấp Trung ương.

Mục tiêu cuối cùng không phải là hoàn thành báo cáo hay rà soát được bao nhiêu hồ sơ, mà là có bao nhiêu dự án thực sự được tháo gỡ để tiếp tục triển khai, bao nhiêu nguồn lực đất đai và vốn đầu tư được đưa trở lại nền kinh tế, tạo thêm dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

QUÁCH DŨNG thực hiện