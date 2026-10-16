Nhiều sự kiện tại Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026

UBND TP Cần Thơ cho biết, Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2026 sẽ được tổ chức lồng ghép cùng các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với nhiều sự kiện quy mô lớn.

Đông đảo vận động viên, người dân tại giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 (ẢNH: TUẤN QUANG)

Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe Ngo TP Cần Thơ 2026 sẽ có nhiều chuỗi hoạt động như: giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ mở rộng năm 2026; lễ cúng Trăng; trình diễn thả đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu; chương trình biểu diễn trang phục truyền thống các dân tộc; hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP TP Cần Thơ và đặc sản vùng miền… Bên cạnh đó, Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra các chuỗi hoạt động như: Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù kê Khmer Nam bộ lần thứ 3-2026; Hội nghị xúc tiến du lịch TP Cần Thơ; tổ chức hoạt động Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam…

Chương trình khai mạc dự kiến sẽ diễn ra ngày 22-11, tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

TUẤN QUANG