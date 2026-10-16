Cần Thơ: Đấu giá cho thuê hơn 40 tài sản nhà đất dôi dư

Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đang triển khai phương án đấu giá công khai cho thuê tài sản đối với 40 cơ sở nhà đất dôi dư sau sáp nhập.

Việc thực hiện đấu giá tài sản cho thuê được thực hiện theo phương thức chào giá cạnh tranh quy định tại Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP (ngày 24-06-2026) của Chính phủ về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, bên cạnh việc chào giá cạnh tranh, thời gian cho thuê các tài sản dôi dư cũng được triển khai linh hoạt (5 năm hoặc 10 năm), thời gian thanh toán tiền thuê linh hoạt theo thỏa thuận, có thể trả theo năm, quý và tháng.

Thông tin đấu giá tài sản dôi dư cho thuê được đăng công khai tại địa chỉ: https://www.cantho.gov.vn/ cong-khai-thong-tin và thực hiện niêm yết tại nơi có tài sản cho thuê. Thông tin liên hệ: Trung tâm phát triển quỹ đất TP Cần Thơ; số 4 Ngô Hữu Hạnh, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ; điện thoại 0386.925.158 (Nguyễn Hữu Nhân).

TUẤN QUANG