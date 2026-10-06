Xã Xuân Sơn tăng cường quản lý rác thải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường

Ngày 6-10, HĐND xã Xuân Sơn (TPHCM) khảo sát thực tế và làm việc với UBND xã về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Tại các điểm khảo sát, Đoàn ghi nhận một số khu vực còn xảy ra tình trạng người dân bỏ rác không đúng nơi quy định, chất thải tồn đọng trong thời gian dài. Một số điểm nằm ở khu vực xa khu dân cư, nơi vắng người, dọc các tuyến đường và khu vực ngay sát hồ Sông Ray, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

HĐND xã Xuân Sơn khảo sát các điểm đổ rác tự phát. Ảnh: Q.V

Đoàn cũng khảo sát khu vực chăn nuôi gà tại ấp Suối Giàu, nơi người dân phản ánh tình trạng phát sinh nhiều ruồi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của các hộ dân xung quanh, nhất là vào thời điểm các trang trại xuất bán, vệ sinh chuồng trại.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Sơn, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn ước khoảng 240-365 tấn/tháng, nguồn phát sinh chủ yếu từ hộ gia đình, khu dân cư, chợ, cơ quan, trường học và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt cơ bản được duy trì với tần suất 1 lần/ngày, góp phần bảo đảm vệ sinh tại các khu dân cư và khu vực công cộng.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, một số khu vực chưa có điểm tập kết rác cố định nên việc tổ chức thu gom còn gặp khó khăn. Một bộ phận người dân vẫn có thói quen tự xử lý, chôn lấp hoặc đốt rác tại hộ gia đình… Đối với lĩnh vực chăn nuôi, báo cáo của UBND xã cho biết trên địa bàn hiện có 2.626 cơ sở chăn nuôi, tổng đàn khoảng 344.815 con gia súc, gia cầm.

Qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở chấp hành quy định về bảo vệ môi trường; một số trường hợp còn thiếu hồ sơ, thủ tục hoặc cần tiếp tục hoàn thiện các biện pháp xử lý chất thải, nước thải, kiểm soát mùi phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

Đoàn khảo sát HĐND xã Xuân Sơn làm việc với chủ cơ sở chăn nuôi. Ảnh: Q.V

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Võ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch HĐND xã, đề nghị UBND xã tiếp tục rà soát toàn bộ các điểm phát sinh rác thải tự phát, nhất là tại khu vực xa khu dân cư, tuyến đường vắng và khu vực ven hồ. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp để bảo đảm rác được thu gom, vận chuyển kịp thời, không để các điểm ô nhiễm kéo dài. Phó Chủ tịch HĐND xã cũng đề nghị các đơn vị chức năng chú trọng kiểm tra các cơ sở chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm, phát sinh mùi, ruồi, muỗi ảnh hưởng đến đời sống người dân.

QUANG VŨ