Xét tuyển bổ sung đại học năm 2026: Tránh xáo trộn công tác tuyển sinh

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 13-8 và không được kết thúc nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21-8. Từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, các trường thực hiện xét tuyển bổ sung nếu đợt 1 tuyển không đủ chỉ tiêu. Thế nhưng, nhiều trường bất chấp, nhận hồ sơ xét bổ sung khi chưa kết thúc thời hạn công bố điểm chuẩn và xác nhận nhập học do Bộ GD-ĐT quy định.

Không tuân thủ "luật chơi"

Ngày 9-8, Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TPHCM công bố điểm chuẩn. Nhưng ngày 10-8, trường đã công bố tuyển bổ sung ngành luật với 95 chỉ tiêu. Thời gian đăng ký xét tuyển (xét tuyển trực tuyến) từ ngày 14-8 đến 25-8.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TPHCM hướng dẫn thí sinh, phụ huynh đăng ký xét tuyển bổ sung ngày 15-8. ẢNH: THANH HÙNG

Tương tự, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM tuyển bổ sung 345 chỉ tiêu cho 12 ngành ở các lĩnh vực ngôn ngữ, kinh tế - kinh doanh, luật, công nghệ và du lịch - khách sạn. Hầu hết các ngành có điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm cho tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 và từ 18 điểm với xét học bạ THPT, trừ nhóm ngành luật phải đạt 20 điểm. Điều đáng nói là trường nhận hồ sơ xét bổ sung từ ngày 10 và kết thúc ngày 21-8, không theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố điểm chuẩn ngày 9-8 và cùng ngày công bố luôn xét tuyển bổ sung 800 chỉ tiêu cho 38 ngành, điểm nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1. Với phương thức xét điểm học bạ THPT, điều kiện để nộp hồ sơ là 18 điểm 3 môn tổ hợp (riêng nhóm ngành luật là 20 điểm); với điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM là 600 điểm và điểm thi đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT) là 225 điểm. Đáng nói là trường thông báo chỉ nhận hồ sơ đến hết ngày 25-8. Trong khi đó, Trường ĐH Công nghệ TPHCM tuyển bổ sung 1.000 sinh viên cho tất cả các ngành bằng 4 phương thức. Điểm nhận hồ sơ từ 15-22 điểm với 3 môn thi tốt nghiệp THPT; 18-23 điểm với học bạ THPT; 225-285 điểm V-SAT hoặc 600-750 điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM. Trường cũng chỉ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1 đến hết ngày 25-8.

Nhiều trường đại học khác như Trường ĐH Công Thương TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam, Trường ĐH Văn Lang, Trường ĐH Văn Hiến… cũng thông báo xét bổ sung trước thời hạn quy định của Bộ GD-ĐT.

Cần tuân thủ lịch tuyển sinh

Ngày 16-8, ghi nhận tại một số trường đại học như Trường ĐH Công thương TPHCM, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Văn Lang, cùng với việc nhập học, bộ phận tuyển sinh của những trường này cũng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của thí sinh.

Cán bộ tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TPHCM tư vấn thông tin xét tuyển bổ sung cho thí sinh và phụ huynh. Ảnh: THANH HÙNG

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thí sinh N.P.T.M. (Trường THPT Trần Cao Vân, Khánh Hòa) trúng tuyển vào ngành Thương mại điện tử đã xác nhận nhập học nhưng cùng phụ huynh xin rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển bổ sung. Theo thí sinh M., do bên Trường ĐH Công thương TPHCM có xét bổ sung ngành em thích nên em rút hồ sơ (học bạ, giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời) để đăng ký xét bổ sung. Trước tình thế này, phòng tuyển sinh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng linh động giải quyết cho thí sinh M.

Theo TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, từ ngày 9 đến 13-8, các trường hoàn tất công bố điểm chuẩn đợt 1. Thí sinh kết thúc xác nhận nhập học trực tuyến và làm thủ tục nhập học đến hết ngày 21-8. Ngày 22-8, các trường tuyển không đủ chỉ tiêu thực hiện tuyển bổ sung đến tháng 12-2026. Đây là lịch tuyển sinh được Bộ GD-ĐT ban hành để các trường thực hiện. Do đó, các đại học, trường đại học cần tuân thủ để công tác tuyển sinh được thông suốt.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, cho rằng, công văn hướng dẫn công tác tuyển sinh ĐH năm 2026 của Bộ GD-ĐT ấn định rõ các mốc thời gian quan trọng về công bố điểm, xác nhận nhập học, xét tuyển bổ sung. Nếu các trường không tuân thủ, nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung sớm sẽ tạo ra sự xáo trộn công tác nhập học của các trường, thí sinh trúng tuyển không xác nhận nhập học để xét tuyển bổ sung vào trường khác.

Ngày 18-8, nhiều trường đại học công lập tại TPHCM cho biết, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển đợt 1 xác nhận nhập học trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và xác nhận nhập học theo quy định của các trường đạt 85%-90%. Đến ngày 21-8, công tác xác nhận nhập học kết thúc, các trường sẽ dựa trên tỷ lệ nhập học sẽ quyết định việc có xét bổ sung hay không. Trong khi đó, tỷ lệ làm thủ tục nhập học tại nhiều trường đại học tư thục của thí sinh trúng tuyển đợt 1 chỉ đạt 50%-60%.

THANH HÙNG