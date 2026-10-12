Yêu cầu chấp hành quy định khi gửi phim dự sự kiện ở nước ngoài

Cục Điện ảnh (Bộ VH-TT-DL) vừa có văn bản đề nghị các cơ sở sản xuất, phát hành phim cùng tổ chức, cá nhân Việt Nam chấp hành quy định pháp luật khi gửi phim tham gia liên hoan phim, giải thưởng phim, cuộc thi phim, chương trình phim và tuần phim ở nước ngoài.

Theo Cục Điện ảnh, những năm gần đây, phim Việt Nam đã hiện diện tại các sự kiện điện ảnh quốc tế, góp phần giới thiệu năng lực sáng tạo, văn hóa và con người Việt Nam, mở rộng cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, cơ quan quản lý ghi nhận tình trạng có tổ chức, cá nhân gửi phim hoặc cấp quyền truy cập bản phim cho ban tổ chức nước ngoài khi phim chưa được cấp giấy phép phân loại phim hoặc chưa có quyết định phát sóng. Đến sát thời hạn công chiếu, các đơn vị mới nộp hồ sơ đề nghị thẩm định hoặc xin điều chỉnh nội dung. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, đồng thời khiến công tác thẩm định bị động, hạn chế khả năng hỗ trợ kịp thời của cơ quan quản lý.

Vì vậy, Cục Điện ảnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân hoàn thành thủ tục pháp lý trước khi gửi phim tham dự sự kiện ở nước ngoài. Bản phim gửi đi phải `đúng với bản đã được cấp phép hoặc có quyết định phát sóng. Nếu thay đổi nội dung, đơn vị thực hiện phải đề nghị cấp lại giấy phép phân loại phim theo Điều 28 Luật Điện ảnh trước khi sử dụng bản phim mới.

Các nhà làm phim cũng được yêu cầu chủ động kế hoạch, căn cứ thời hạn nhận phim của từng sự kiện để hoàn thiện tác phẩm, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục đúng quy định. Theo Điều 27 Luật Điện ảnh, thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu phim phải chỉnh sửa hoặc hồ sơ cần bổ sung, thời hạn giải quyết được tính lại từ thời điểm nhận được bản phim đã điều chỉnh hoặc hồ sơ đầy đủ.

Cục Điện ảnh lưu ý, thời hạn do ban tổ chức sự kiện ở nước ngoài ấn định không phải là căn cứ để rút ngắn quy trình, bỏ qua yêu cầu về hồ sơ hoặc giải quyết thủ tục không đúng quy định. Trách nhiệm đối với hồ sơ nộp muộn, chưa đầy đủ hoặc bản phim phải tiếp tục chỉnh sửa thuộc về tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.

Bên cạnh điều kiện pháp lý, Cục Điện ảnh đề nghị người làm phim thận trọng khi lựa chọn sự kiện quốc tế. Trước khi gửi tác phẩm, các đơn vị cần tìm hiểu tư cách pháp lý, lịch sử tổ chức, uy tín nghề nghiệp, quy trình tuyển chọn, thành phần ban giám khảo, cơ cấu giải thưởng, phạm vi phổ biến phim và các khoản phí liên quan. Những sự kiện có dấu hiệu thương mại hóa giải thưởng, trao giải tràn lan hoặc sử dụng danh nghĩa quốc tế nhưng thiếu quy trình tuyển chọn, thẩm định rõ ràng cần được cân nhắc kỹ.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu công bố chính xác tên gọi và vị trí của các hình thức ghi nhận, như giấy chứng nhận tuyển chọn, giải chuyên đề, giải do đơn vị đồng hành trao, giải danh dự hoặc ghi nhận ngoài hạng mục tranh giải chính. Những hình thức này không nên được giới thiệu như giải thưởng chính hoặc bằng chứng cho thấy tác phẩm đã được giới chuyên môn quốc tế ghi nhận rộng rãi.

Cục Điện ảnh sẽ kiểm tra, phối hợp xác minh và xử lý theo quy định khi phát hiện phim tham dự sự kiện chưa đủ điều kiện, bản phim không đúng bản đã được cấp phép hoặc thông tin về giải thưởng thiếu chính xác.

Cục Điện ảnh cũng lưu ý, khi thông tin về phim được trao giải tại sự kiện quốc tế, đề nghị phản ánh khách quan vị thế, giá trị của giải thưởng trong hệ thống giải thưởng. Đặc biệt, cần thận trọng khi tác phẩm được tôn vinh dưới danh xưng “sáng tạo”, “góc nhìn mới”, nhưng có thể truyền tải thông điệp tuyên truyền, vận động chính trị do các chủ thể bên ngoài thúc đẩy.

VĨNH XUÂN