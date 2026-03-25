TPHCM tiếp tục áp dụng quản lý các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành và đơn vị liên quan chỉ đạo về việc tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chung xã đã được phê duyệt trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục áp dụng quản lý các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000, tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000; quy hoạch chung xã đã được phê duyệt. Thời gian tiếp tục áp dụng cho đến hết thời kỳ quy hoạch hoặc đến khi các quy hoạch trên được thay thế (dự kiến trước ngày 31-12- 2027).

UBND TPHCM yêu cầu trong quá trình tiếp tục áp dụng quản lý các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã, đối với từng trường hợp cụ thể phải đảm bảo quy hoạch cấp dưới tuân thủ quy hoạch cấp trên. Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các quy hoạch, cần phải rà soát xem xét điều chỉnh các quy hoạch phân khu/quy hoạch chung xã phù hợp quy hoạch chung của thành phố.

