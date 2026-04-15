TPHCM rà soát điều chỉnh quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến Chủ tịch UBND TPHCM về rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Chung cư 155-157 Bùi Viện, phường Bến Thành đã di dời người dân đến nơi tạm cư. Ảnh: THANH HIỀN

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM đã giao UBND các phường chủ động rà soát, đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Sở QH-KT được giao phối hợp Sở Xây dựng xem xét nội dung báo cáo đề xuất điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu của UBND phường, báo cáo UBND TPHCM đưa vào danh mục điều chỉnh tổng thể làm cơ sở triển khai dự án theo quy định.

Trước đó, Sở QH-KT đã báo cáo UBND TPHCM về kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch đô thị để thực hiện chương trình cải tạo chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Theo đó, TPHCM có 16 dự án chung cư cấp D (nguy hiểm, hỏng nặng); 13 chung cư cũ không thuộc chung cư cấp D nhưng đã xuống cấp; 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975 chưa được thực hiện di dời, tháo dỡ khẩn cấp.

Qua công tác rà soát, đánh giá, Sở QH-KT nhận định các vướng mắc trong việc triển khai cải tạo chung cư cũ, xuống cấp tập trung vào 16 dự án chung cư cấp D và 10 cụm chung cư xây dựng trước năm 1975.

Để có cơ sở xem xét, đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch các khu đất nhằm đảm bảo tính khả thi trong kêu gọi nhà đầu tư tham gia cải tạo, xây dựng lại chung cư, Sở QH-KT cho rằng cần phải thực hiện công tác rà soát, đánh giá quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Theo đó, Sở QH-KT đề xuất, đối với chung cư đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, UBND phường cần chủ động đánh giá quy hoạch, xem xét tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trên địa bàn đối với từng vị trí chung cư.

Đối với các chung cư không đảm bảo các điều kiện về điều chỉnh cục bộ quy hoạch, cần được xem xét chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể trong quá trình lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu.

Đối với các chung cư có diện tích đất nhỏ, không đảm bảo điều kiện kết nối giao thông, thoát hiểm thoát nạn cho công trình tập trung đông người... cần xem xét không thực hiện đầu tư xây dựng chung cư mà chuyển đổi chức năng khác, bán đấu giá...

THANH HIỀN