Nguy cơ bệnh não mô cầu diễn tiến nhanh: Chuyên gia chia sẻ góc nhìn từ thực tiễn

Trước những diễn biến đáng lưu ý của bệnh não mô cầu trong thời gian gần đây, Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TPHCM, tổ chức Hội nghị khoa học “Tối ưu hóa dự phòng bệnh lý não mô cầu xâm lấn”.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo

Chương trình nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong công tác dự phòng bệnh não mô cầu xâm lấn - một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong nhanh chóng trong vòng 24 giờ nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bệnh não mô cầu xâm lấn do vi khuẩn Neisseria meningitidis, một tác nhân chỉ tồn tại ở người, gây ra. Đây là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể gây nhiễm trùng huyết và tổn thương não nghiêm trọng. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến hơn 50%.

Được biết, hơn 800 y bác sĩ trong lĩnh vực dự phòng và lâm sàng tại Việt Nam đã tham gia chương trình. Các chuyên gia tại hội thảo nhận định rằng, với mức độ nguy hiểm, khả năng gây tử vong nhanh và nguy cơ để lại di chứng nặng nề, bệnh não mô cầu xâm lấn cần được chủ động phòng ngừa từ sớm.

ĐĂNG HOÀNG