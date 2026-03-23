Cứu sống bệnh nhi nhiễm não mô cầu liên quan đến ổ dịch ở Phú Quốc

Một học sinh ở đặc khu Phú Quốc (An Giang) được chuyển đến TPHCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, em tiếp xúc gần với một bạn học đã tử vong nghi do nhiễm não mô cầu.

Ngày 23-3, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cho biết đã cứu sống một bệnh nhi nhiễm não mô cầu, liên quan đến ổ dịch tại đặc khu Phú Quốc.

Bệnh nhi là em L.T.Y.V. (11 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn ói, nguy kịch. Cơ thể bệnh nhi có những ban xuất huyết hình bản đồ, đặc trưng với mảng da sậm màu, hoại tử ở trung tâm. Đây là các triệu chứng điển hình của nhiễm não mô cầu.

Bệnh nhi L.T.Y.V. khi vừa nhập viện.

Khai thác dịch tễ ghi nhận, bệnh nhi từng tiếp xúc gần với một bạn học đã tử vong nghi nhiễm não mô cầu.

Xét nghiệm PCR và cấy dịch não tủy cho kết quả dương tính với vi khuẩn não mô cầu type B. Do đó, bệnh nhi được chẩn đoán xác định bị nhiễm trùng huyết và viêm màng não mủ do não mô cầu.

Do đến bệnh viện sớm, được xử trí kịp thời trong thời gian vàng nên bệnh nhi tránh được những biến chứng nghiêm trọng. Sau ba ngày điều trị tích cực, em V. tỉnh táo, sức khỏe ổn định, sinh hiệu và dịch não tủy cải thiện tích cực.

Bệnh nhi ổn định sau 3 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Nhiễm não mô cầu là một căn bệnh đặc biệt nguy hiểm do khả năng lây truyền nhanh qua đường hô hấp, có thể tử vong chỉ trong vài giờ kể từ khi phát bệnh.

Ngành y tế đưa ra khuyến cáo khẩn cấp đối với những người từng tiếp xúc gần với ca bệnh như người thân sống cùng nhà hoặc bạn học cùng lớp. Những đối tượng này cần thực hiện uống thuốc dự phòng càng sớm càng tốt, lý tưởng nhất là trong vòng 24 đến 48 giờ.

Song song đó, người tiếp xúc gần với ca bệnh cần được theo dõi sát sao các dấu hiệu như sốt, đau đầu hoặc nổi ban, để kịp thời xử trí. Để phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất, tiêm ngừa vaccine vẫn là giải pháp hàng đầu.

GIAO LINH