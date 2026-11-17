Ngày 17-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiều phường địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026), đồng thời tổng kết Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại các khu dân cư.

Đảng ủy phường Bình Đông tặng hoa chúc mừng kỷ niệm Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Ảnh: HỒNG HẢI

* Tại phường Bình Đông, bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cho biết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức tại 30/30 khu phố, thu hút hơn 6.500 lượt người tham dự.

Với chủ đề “Giữ gìn bản sắc - gắn kết nghĩa tình”, các khu phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa: Bữa cơm đại đoàn kết; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; hội thi ẩm thực; gian hàng 0 đồng; bán hàng bình ổn giá...

Tại ngày hội, các khu phố đã trao tặng hơn 670 phần quà, tổng trị giá 336 triệu đồng đến các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, hộ khó khăn; biểu dương 258 gia đình văn hóa tiêu biểu và 108 cá nhân gương người tốt, việc tốt. Người dân đã đóng góp 86 ý kiến xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; đồng thời đăng ký thực hiện 102 công trình, phần việc thiết thực.

Đảng ủy phường Bình Đông tuyên dương các gương điển hình "Dân vận khéo" năm 2026 của phường Bình Đông. Ảnh: HỒNG HẢI

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cầu Kiệu cũng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM tuyên dương gương tiêu biểu phường Cầu Kiệu. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại chương trình, Đảng ủy phường Cầu Kiệu tuyên dương 41 tập thể và 12 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2026. Đây là những mô hình có nhiều cách làm hay trong vận động người dân cùng tham gia. Trong đó có công trình của các đoàn thể Khu phố 19 đã vận động 36 hộ dân tự nguyện hiến hơn 265m2 đất để mở rộng hẻm 88 Cô Giang, trị giá trên 20 tỷ đồng; người dân cũng tiếp tục đóng góp trang bị đèn chiếu sáng, xây bồn hoa tạo mảng xanh, thực hiện đường cờ với kinh phí tương đương 60 triệu đồng.

Các gương tiêu biểu phường Cầu Kiệu được tuyên dương. Ảnh: HỒNG HẢI

* Tại phường Gia Định, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định (TPHCM) khánh thành các công trình, đưa vào sử dụng các trang thiết bị phục vụ hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

Công trình thực hiện với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, gồm: cải tạo hội trường với sức chứa hơn 50 người; sảnh hội nghị phục vụ 250 người và màn hình Led di động nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, tạo không gian sinh hoạt hiện đại cho Mặt trận và các đoàn thể.

THÁI PHƯƠNG