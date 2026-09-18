Đề xuất cho xe 4 bánh gắn động cơ được hoạt động ven biển Vũng Tàu

Sau hơn một năm tạm ngừng, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) đề xuất đưa 97 xe 4 bánh gắn động cơ trở lại hoạt động trên một số tuyến đường ven biển Vũng Tàu.

Theo phương án đề xuất, nhằm kiểm soát chặt rủi ro, tuyến vận hành thu hẹp trên 4 trục ven biển liên hoàn, gồm Thùy Vân (từ Khu du lịch Paradise), Hạ Long, Quang Trung đến Trần Phú (Khu du lịch Hồ Mây). Trước mắt, chỉ cho phép 97 xe vận hành để theo dõi, đánh giá thực tế dòng giao thông. Xe hoạt động hàng ngày trong 2 khung giờ: từ 5 giờ 30 đến 13 giờ, và từ 16 giờ đến 24 giờ.

Xe 4 bánh gắn động cơ từng là phương tiện được các nhóm du khách lựa chọn khi đến Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Về tổ chức làn đường, xe bắt buộc lưu thông ở làn giữa, liền kề làn sát vỉa hè; làn sát vỉa hè dành cho việc vượt xe và đón, trả khách. Toàn tuyến bố trí các điểm đón, trả khách cố định, nghiêm cấm dừng, đỗ tùy tiện trên phần đường xe chạy.

Trước đây, xe 4 bánh gắn động cơ từng được thí điểm hoạt động tại Vũng Tàu với tổng cộng 194 xe. Tuy nhiên, từ ngày 1-7-2025, loại xe này phải tạm ngừng hoạt động do chưa đáp ứng quy định về tuyến đường lưu thông theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP, chỉ cho phép chạy trên các tuyến cắm biển tốc độ tối đa 30km/giờ cho mọi phương tiện. Việc dừng khai thác xe 4 bánh gắn động cơ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển khách tham quan, ảnh hưởng đến dịch vụ du lịch ven biển.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng loại xe này của du khách vẫn lớn. Chị Văn Thị Lê (du khách từ TP Đồng Nai) mong xe sớm hoạt động trở lại để thuận tiện di chuyển giữa nơi lưu trú, bãi tắm và các điểm tham quan.

Chị Nguyễn Thị Kim Hồng (ngụ phường Vũng Tàu) nêu ý kiến: “Xe này thoáng mát, chở trọn cả nhóm 7-8 người. Giờ không có xe, khi có khách đến thăm nhà, cả nhà phải chia nhỏ đi taxi, lúc thiếu chỗ, lúc chờ lâu nên đành đi bộ”.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, đề xuất đưa xe 4 bánh gắn động cơ hoạt động trở lại phù hợp với nhu cầu phát triển du lịch của địa phương. Nếu được thông qua, phường sẽ phối hợp tổ chức tốt phương án phân luồng, bảo đảm trật tự giao thông; tuyên truyền, yêu cầu doanh nghiệp và tài xế tuân thủ nghiêm các quy định về trật tự đô thị.

SA HUỲNH