Tổ chức lại dòng xe trước cổng trường

Sau tình trạng ùn ứ cục bộ xuất hiện trong những ngày đầu năm học, một số địa phương và trường học tại TPHCM đã điều chỉnh cách đón, trả học sinh, bố trí khu vực chờ và phân luồng phương tiện nhằm giảm áp lực giao thông trước cổng trường.

Thay đổi cách đưa đón học sinh

Tối 8-9, Trường Tiểu học An Bình (đường Chu Văn An, phường Dĩ An, TPHCM) thông báo điều chỉnh phương án đón học sinh vào buổi chiều, sau khi lãnh đạo địa phương trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở xử lý tình trạng ùn tắc trước cổng trường.

Phụ huynh xếp hàng đón con trước cổng Trường THCS Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM). Ảnh: HT

Theo phương án mới, phụ huynh dắt xe vào sân trường, chờ ở khu vực được sắp xếp và lần lượt đón con theo từng khối lớp, thay vì tập trung trước cổng cùng một thời điểm. Trong thời gian chờ phụ huynh đón con, giáo viên giữ học sinh tại lớp. Giáo viên và bảo vệ nhà trường phối hợp hướng dẫn, phân luồng để dòng xe di chuyển trật tự trong sân trường.

Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An Nguyễn Văn Đông cho biết, trước năm học mới, địa phương đã rà soát tình hình giao thông tại khu vực các trường học, dự báo nguy cơ ùn ứ vào giờ đưa đón học sinh và đề nghị từng trường xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

“Cùng một lượng phụ huynh và phương tiện, nếu tổ chức dòng xe hợp lý thì vẫn có thể giảm ùn ứ. Khi xe dừng, đậu ngay trước cổng trường, lòng đường nhanh chóng bị thu hẹp; ngược lại, nếu có khu vực chờ và tổ chức đón học sinh theo từng khối, áp lực lên mặt đường sẽ giảm”, ông Nguyễn Văn Đông nêu rõ.

Theo dõi từng điểm ùn ứ để điều chỉnh

Ghi nhận trong những ngày qua, một số tuyến đường có trường học trên địa bàn TPHCM xảy ra ùn ứ cục bộ khi lượng phương tiện tăng vào giờ cao điểm, như khu vực Trường Tiểu học An Hội (đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội), Trường Tiểu học Phan Huy Ích (đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn), Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (đường Cộng Hòa, phường Bảy Hiền).

Xã Long Điền ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. ẢNH: TRÚC GIANG

Lãnh đạo Công an phường Thông Tây Hội cho hay, đơn vị phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở điều tiết giao thông trước cổng trường trong các khung giờ học sinh đến trường và tan học. Tại những điểm đông học sinh hoặc gần nút giao, như Trường Tiểu học An Hội, lực lượng được tăng cường để kịp thời phân luồng, giải tỏa phương tiện. Công an phường cũng phối hợp với các trường rà soát, thống nhất phương án tổ chức giao thông từ trước khi năm học bắt đầu.

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý, bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TPHCM, nêu ý kiến, việc đi lại trong những ngày đầu năm học chưa ổn định do học sinh thay đổi trường lớp, phụ huynh vừa đưa đón con vừa tìm lộ trình phù hợp. Sau khoảng 5-7 ngày, tình hình sẽ dần trở lại bình thường.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, TPHCM hiện có 28 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc. Sở Xây dựng đang tham mưu UBND TPHCM kế hoạch tổng thể xử lý các điểm này. Tại những vị trí phát sinh ùn ứ, lực lượng CSGT và các đơn vị liên quan sẽ theo dõi, xác định nguyên nhân cụ thể (như phương tiện dừng đậu, chu kỳ đèn tín hiệu hoặc bất cập trong tổ chức giao thông) để kịp thời điều chỉnh.

Mỗi cổng trường cần một phương án riêng

TS-KTS Võ Kim Cương cho rằng, khó giải quyết ùn tắc trước cổng trường bằng một quy định chung, bởi điều kiện hạ tầng và mật độ phương tiện tại mỗi khu vực khác nhau. Ngành giao thông cần tổ chức tuyến và phân luồng; CSGT điều tiết; nhà trường sắp xếp giờ tan học, phương án đưa đón và khu vực phụ huynh đứng chờ.

Với những tuyến đường nhỏ hẹp nhưng tập trung nhiều trường học, có thể nghiên cứu khung giờ hạn chế một số loại phương tiện. Các giải pháp chỉ phát huy hiệu quả khi có đầu mối điều phối và được thực hiện đồng bộ.

NGUYỄN TÂN - KIÊN CƯỜNG - LÊ THOA