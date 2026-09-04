Hết hạn thi công, 2 tuyến đường ở Củ Chi vẫn dang dở

Hơn một năm kể từ ngày khởi công, đường Lê Thị Sắc và Đào Thị Kiểm, xã Củ Chi, TPHCM vẫn ngổn ngang.

Những ngày này, mặt đường Lê Thị Sắc phủ đầy đá dăm, nhiều hố ga sâu chưa hoàn thiện, tiềm ẩn nguy hiểm. Xe cộ phải chạy chậm, liên tục tránh máy móc, vật liệu và các đống đất đá chất ven đường.

Đường Lê Thị Sắc thi công dang dở kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân

﻿ẢNH: KIÊN CƯỜNG

“Thi công cả năm nay nhưng tuyến đường vẫn dang dở. Có ngày không thấy công nhân nào ở công trường”, ông Tư Huệ (người dân sống ở khu vực đường Lê Thị Sắc) nói. Theo ông Huệ, rãnh cống nằm sát nhà dân để lộ khung sắt và hố sâu, nhiều hộ phải bắc ván qua cống để ra vào nhà.

Tương tự, đường Đào Thị Kiểm đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng nhưng nhiều vị trí vẫn ngổn ngang. Cát phục vụ thi công vỉa hè chất thành đống, tràn xuống lòng đường, gây cản trở việc đi lại. “Người dân chỉ mong tiến độ thi công được đẩy nhanh để sớm có tuyến đường sạch đẹp, đi lại thuận tiện hơn”, chị Thanh Mai (một người bán nước uống trên đường Đào Thị Kiểm) bày tỏ.

“Dự án đường Lê Thị Sắc khởi công ngày 15-8-2025, dự án đường Đào Thị Kiểm khởi công ngày 29-9-2025, thời gian thực hiện theo hợp đồng đều là 240 ngày. Tuy nhiên, hết thời hạn, cả 2 công trình vẫn chưa hoàn thành và phải gia hạn đến tháng 9 năm nay”, ông Liêu Anh Khoa, Tổ trưởng Tổ Quản lý công trình xây dựng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội (chủ đầu tư), thông tin.

Nguyên nhân khiến cả 2 dự án chậm tiến độ là vào cuối năm 2025, có thời điểm thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đá và nhựa đường. Ngoài ra, việc sắp xếp lại bộ máy Ban Quản lý dự án khu vực huyện Củ Chi trước đây cũng phần nào ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Sau khi tổ chức lại, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội tiếp nhận các dự án chuyển tiếp (cả các dự án trên địa bàn xã Củ Chi). Đến tháng 4 và tháng 5-2026, sau khi chuyển về trụ sở mới, ổn định hoạt động và hoàn tất thủ tục bàn giao hồ sơ, đơn vị mới tiếp tục triển khai các dự án còn tồn đọng.

“Đến nay, khối lượng thi công cả 2 dự án đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng. Chúng tôi đang đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại”, ông Khoa cho biết.

Theo ông Khoa, Văn phòng UBND xã Tân An Hội vừa ban hành thông báo kết luận của lãnh đạo xã tại cuộc họp giao ban ngày 21-8 về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo xã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã phối hợp các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành 2 dự án trước ngày 10-9.

Nếu quá thời hạn mà công trình vẫn chưa hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân An Hội sẽ tham mưu UBND xã báo cáo, đề nghị xử phạt các đơn vị liên quan.

Đường Đào Thị Kiểm dài gần 1,5km, từ quốc lộ 22 đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung, tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng. Đường Lê Thị Sắc dài hơn 1,56km, cùng kết nối quốc lộ 22 với Khu công nghiệp Tân Phú Trung, tổng mức đầu tư hơn 53 tỷ đồng.

KIÊN CƯỜNG