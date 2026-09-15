Tắt sóng 2G, điện thoại 4G có thể bị gián đoạn nghe, gọi

Theo lộ trình, từ ngày 15-9-2026, mạng 2G sẽ dừng phát sóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù.

Việc tắt sóng 2G nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 mà Thủ tướng đã phê duyệt. Đây là chủ trương có ý nghĩa lớn, khi cả nước chuyển sang nền tảng 4G, 5G, giúp người dân ở mọi vùng miền đều có thể tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt, y tế và giáo dục từ xa… chứ không chỉ là thay một công nghệ cũ bằng công nghệ mới hơn.

Chuẩn bị hơn 2 năm cho “thời điểm G”

Từ tháng 7-2024, Bộ TT-TT (nay là Bộ KH-CN) đã có thông báo chính thức về lộ trình dừng công nghệ GSM (2G) tại Việt Nam.

Theo đó, kể từ ngày 16-9-2024, không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn 2G, trừ trường hợp cung cấp dịch vụ cho thiết bị kết nối M2M hoặc tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và nhà giàn DK.

Bộ KH-CN cũng đề nghị các doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí mua smartphone 4G hoặc điện thoại Feature phone 4G, ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi và phát triển trạm thu phát sóng 4G thay thế mạng 2G trước tháng 9-2026.

Người dùng mua điện thoại 4G tại FPT Shop. Ảnh: TẤN BA

Từ tháng 9-2024 đến nay, Viettel, VinaPhone, MobiFone đã liên tục thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ người dân chuyển đổi từ 2G sang 4G. Viettel thiết lập hàng chục ngàn điểm đổi điện thoại tại các xã trên toàn quốc và hợp tác với Viettel Store, Thế giới di động tặng data 4G khi mua trả góp điện thoại 4G.

Đại diện Viettel chia sẻ, đa số người đăng ký thuê bao 2G là người dân vùng núi, biên giới, hải đảo, người lớn tuổi và lao động tự do. Dù là đối tượng khó tiếp cận và thuyết phục chuyển đổi, nhà mạng đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ để mọi người dân đều có thể tiếp cận 4G.

Với MobiFone, người dùng chuyển đổi sang điện thoại 4G sẽ được miễn phí đổi SIM 4G và tặng gói cước data. MobiFone còn tặng 10.000 điện thoại Feature phone 4G cho khách hàng để thúc đẩy quá trình đổi điện thoại 2G sang 4G.

VinaPhone cũng mở nhiều chương trình hỗ trợ nâng cấp điện thoại 4G, liên kết hợp tác với chuỗi Thế giới di động, Điện máy Xanh để hỗ trợ giá điện thoại. VinaPhone hiện còn có chương trình tặng điện thoại 4G phổ thông miễn phí hoặc trợ giá cho khách hàng dùng điện thoại 2G, đặc biệt là người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, và giữ nguyên số điện thoại đang dùng.

Chủ động kiểm tra khả năng gọi

Theo lộ trình, từ ngày 15-9-2026, mạng 2G sẽ dừng phát sóng trên toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù. Quá trình tắt 2G thực tế đã được các nhà mạng triển khai từng bước theo khu vực, thay vì chờ đến thời điểm này mới thực hiện đồng loạt.

Đáng chú ý, việc tắt sóng 2G không chỉ tác động đến những người đang sử dụng điện thoại 2G. Một số smartphone 4G vẫn có thể bị gián đoạn khả năng nghe gọi nếu chưa đáp ứng điều kiện thoại trên mạng 4G.

Nguyên nhân là một số smartphone dù hiển thị 4G và truy cập internet bình thường, nhưng khi gọi điện vẫn chuyển xuống mạng 2G để duy trì kết nối thoại. Quá trình này diễn ra tự động nên phần lớn người dùng không nhận biết.

Đại diện Viettel chia sẻ, khi sóng 2G không còn, những điện thoại này cần thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G thông qua công nghệ VoLTE (Voice over LTE). Nếu thiết bị không hỗ trợ, chưa bật VoLTE hoặc thuê bao chưa được kích hoạt dịch vụ, người dùng có thể vẫn truy cập internet bằng 4G nhưng gặp gián đoạn khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.

Điện thoại có 4G chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn có thể nghe, gọi bình thường sau khi 2G được tắt. Những người sử dụng điện thoại đời cũ, máy xách tay hoặc thiết bị không phân phối chính thức tại Việt Nam cần chủ động kiểm tra khả năng gọi trên mạng 4G trước khi sóng 2G được tắt.

Theo VinaPhone, để duy trì cuộc gọi trên mạng 4G, thuê bao cần sử dụng SIM 4G/5G, thiết bị hỗ trợ VoLTE, bật tính năng này trên điện thoại và được kích hoạt dịch vụ tương ứng.

Nếu không thể sử dụng cuộc gọi trên mạng 4G, người dùng kiểm tra ba yếu tố: điện thoại có hỗ trợ VoLTE hay không, SIM có phải SIM 4G/5G hay không, và thuê bao đã được kích hoạt dịch vụ thoại trên 4G chưa.

Nếu SIM chưa tương thích, khách hàng có thể đến điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ đổi SIM. Trường hợp điện thoại không hỗ trợ, người dùng cần chuyển sang thiết bị 4G/5G có khả năng gọi thoại trên mạng 4G…

Hơn 500.000 đồng mua được điện thoại 4G Thời gian qua, các nhà bán lẻ di động đã nhanh chóng đưa điện thoại 4G giá rẻ đến người tiêu dùng. Hiện nay, trên các hệ thống bán lẻ hầu như không còn bán điện thoại 2G; thay vào đó là điện thoại 4G với giá dễ tiếp nhận, từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng. Tại Thế giới di động, FPT Shop... có hàng chục mẫu điện thoại cơ bản 4G giá từ 500.000 đồng và nhiều mẫu smartphone giá 2-5 triệu đồng.

KIM THANH