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Một tay lái xe, một tay... nhả khói

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Giữa đường phố đông đúc, không khó bắt gặp hình ảnh một vài người chạy xe máy, một tay cầm lái, tay kia kẹp điếu thuốc. Thỉnh thoảng, còn đưa thuốc lên miệng, rít một hơi, vô tư nhả khói rồi tiếp tục hòa vào dòng xe.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với nhiều người, hút thuốc đã trở thành một thói quen khó bỏ. Chờ đèn đỏ cũng vội lấy bao thuốc tranh thủ châm một điếu. Có những ông bố chở con nhỏ phía trước, phía sau, nhưng điếu thuốc vẫn không rời tay. Trên đường, cũng không hiếm người lái ô tô, một tay điều khiển phương tiện, tay kia kẹp điếu thuốc, cửa kính mở, khói thuốc theo gió lan ra ngoài.

Một làn khói thoảng qua có thể chỉ mất vài giây, nhưng với người đi phía sau, đó lại là một sự khó chịu không thể lựa chọn. Có người lặng lẽ kéo khẩu trang kín hơn. Có người cố nhích xe lên phía trước hoặc chậm lại đôi chút để tránh luồng khói. Khi đường rộng, còn có thể né. Nhưng giữa dòng xe ken đặc, nhất là lúc phải dừng lâu trước đèn đỏ, gần như chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài… chịu đựng.

Không chỉ khói thuốc, sự khó chịu còn đến từ tàn thuốc. Một cái gạt tay tưởng như vô thức có thể khiến nó bay vào người đi đường, đặc biệt nếu lỡ dính vào mắt cũng khiến người điều khiển xe giật mình, loạng choạng tay lái. Mẩu thuốc hút dở tiện tay vứt xuống đường góp thêm một thứ rác nhỏ vào không gian vốn đã nhiều bụi, tiếng ồn và khói xe.

Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, câu chuyện có nên cấm hút thuốc khi đang điều khiển phương tiện, tương tự việc sử dụng điện thoại khi lái xe, nhận được nhiều ý kiến đồng tình.

Pháp luật đã có những quy định về cấm hút thuốc tại các địa điểm đi kèm mức xử phạt hành chính. Nhưng đôi khi khoảng cách giữa thói quen cá nhân và sự thiếu văn minh công cộng chỉ là… một điếu thuốc. Thói quen kém văn minh này rất cần sự kiên quyết, xóa sổ triệt để của chính quyền cơ sở.

HẢI DUY

Từ khóa

Điếu thuốc Hút thuốc Đèn đỏ Vô thức Loạng choạng lái xe văn minh

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