Trường Đại học Văn Lang đã thu dọn rào chắn đường ven rạch Xuyên Tâm

Sau khi UBND phường An Nhơn làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn Lang về việc tự ý dựng hàng rào chắn, hạn chế người dân lưu thông trên tuyến đường là không đúng, nhà trường đã cho thu dọn rào chắn, xe cộ có thể lưu thông bình thường.

Sáng 3-9, nhiều người dân ở trên tuyến đường này đã phản ánh đến cơ quan chức năng về việc đi lại trên tuyến đường ven bờ trái rạch Xuyên Tâm gặp khó khăn vì rào chắn trước Trường Đại học Văn Lang. Một số người phải đề nghị nhân viên bảo vệ mở lối để tiếp tục lưu thông.

Bảo vệ Trường Đại học Văn Lang dựng rào chắn ngang đường không cho người dân lưu thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đây là đoạn tuyến vừa được thông xe kỹ thuật ngày 2-9, thuộc gói thầu XL-03 của dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm. Tuyến đường ven bờ trái dài khoảng 1,4km, nối từ khu vực đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, thuộc địa bàn phường An Nhơn.

Trước đó, trong quá trình thi công dự án, Trường Đại học Văn Lang có dựng rào chắn tại khu vực giáp với trường và bố trí lực lượng bảo vệ. Nhưng khi tuyến đường được thông xe kỹ thuật, các rào chắn trên vẫn còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo lãnh đạo UBND phường An Nhơn, đây là tuyến đường dân sinh được đầu tư bằng ngân sách nhà nước và đã được thông xe kỹ thuật. Người dân có quyền lưu thông. Lực lượng bảo vệ của nhà trường không được tự ý dựng rào chắn hoặc ngăn cản phương tiện, người dân qua lại.

Sau khi UBND phường An Nhơn làm việc với Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn Lang, hàng rào chắn đã được thu dọn, người dân có thể lưu thông bình thường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Lãnh đạo phường An Nhơn khẳng định việc nhà trường dựng hàng rào, hạn chế người dân lưu thông trên tuyến đường là không đúng.

Sau buổi làm việc, Ban Giám hiệu Trường Đại học Văn Lang cam kết chấn chỉnh, yêu cầu lực lượng bảo vệ chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khuôn viên trường, không hạn chế việc đi lại của người dân trên tuyến đường ven rạch.

QUỐC HÙNG