Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm

Chiều 19-8, Cục Khí tượng - thủy văn thông tin, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiến gần đảo Hải Nam (Trung Quốc) và có dấu hiệu mạnh thêm trong 24-48 giờ tới.

Vị trí áp thấp nhiệt đới chiều 19-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo dữ liệu quan sát mây vệ tinh của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,6 độ vĩ Bắc - 112,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, còn cách đảo Hải Nam khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Hiện, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể đổi hướng, di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/giờ. Đến 13 giờ ngày 20-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,7 độ vĩ Bắc - 111,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Hải Nam. Lúc này, cường độ có khả năng tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Ngày 21-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/giờ. Chiều 21-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ vĩ Bắc - 109,9 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6-7, giật cấp 9.

Dưới tác động trực tiếp của áp thấp nhiệt đới, trong 24-48 giờ tới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng cao 2-4m.

Từ ngày 21-8, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc bộ nằm trong vùng có nguy cơ chịu tác động của áp thấp nhiệt đới. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nêu trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, theo số liệu cập nhật đến 15 giờ ngày 19-8 của hệ thống đo mưa Vrain, hầu hết các nơi đều có mưa đến mưa to.

Ở Nam bộ, mưa ở nhiều nơi nhưng lượng mưa nhìn chung còn thấp (mưa nhỏ).

Tại Hà Nội, chiều 19-8 xuất hiện trận mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, kèm sấm sét và gió giật mạnh. Dự báo đêm 19-8, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đợt mưa lớn ở đồng bằng Bắc bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày 20-8, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm

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