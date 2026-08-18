Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 trên Biển Đông, Bắc bộ mưa lớn

Sáng sớm 18-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, vùng áp thấp ở phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới sáng sớm 18-8 trên khu vực Bắc Biển Đông

Hồi 4 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ vĩ Bắc - 117,8 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/giờ, đến 4 giờ ngày 19-8, tâm ở khoảng 19,9 độ vĩ Bắc - 115,5 độ kinh Đông, vẫn trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Sau đó, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, đến 4 giờ ngày 20-8, tâm ở khoảng 20,1 độ vĩ Bắc - 113,4 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Bắc Biển Đông ở cấp 3.

Trên đất liền, từ đêm 17 đến sáng sớm nay, vùng núi và trung du Bắc bộ, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa trên 80mm.

Cơ quan khí tượng - thủy văn cảnh báo, từ sáng 18 đến hết ngày 19-8, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 70-160mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ ngày 20 đến 21-8, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to, phổ biến 70-130mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tổng lượng mưa từ sáng sớm 18 đến hết ngày 21-8 phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm tại các khu vực nêu trên.

Sáng sớm 18-8, cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Trị và Lâm Đồng.

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