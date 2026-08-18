Áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh về phía Tây, ít khả năng thành bão

Chiều 18-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật cảnh báo, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang di chuyển nhanh hơn so với sáng cùng ngày.

Sơ đồ dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới, cập nhật chiều 18-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hồi 13 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ vĩ Bắc - 116,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/giờ.

So với hồi 4 giờ sáng 18-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5km/giờ, đến 13 giờ, áp thấp nhiệt đới đã dịch chuyển khoảng 1,5 độ kinh Đông về phía Tây và tốc độ di chuyển tăng lên khoảng 20km/giờ, cường độ vẫn duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới này ít có khả năng thành bão. Theo dự báo, đến 13 giờ ngày 19-8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/giờ, tâm ở khoảng 19,7 độ vĩ Bắc - 114,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 20-8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ. Tâm áp thấp nhiệt đới dự báo ở khoảng 20,2 độ vĩ Bắc - 112,5 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc, cường độ vẫn ở cấp 6, giật cấp 8.

Vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn, rủi ro thiên tai ở mức cấp 3.

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