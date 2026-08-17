Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

Chiều 17-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đang hoạt động trên rãnh áp thấp ở khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 13 giờ cùng ngày, vùng áp thấp có vị trí khoảng 20,5-21,5 độ vĩ Bắc và 114,5-115,5 độ kinh Đông.

Vùng áp thấp hoạt động ở khu vực Bắc Biển Đông. Ảnh chụp lại màn hình mây vệ tinh hồi 19 giờ ngày 17-8. Nguồn: Zoom Earth

Theo cơ quan khí tượng, hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nêu trên, gây gió mạnh, đồng thời kích hoạt gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Tại đặc khu Phú Quý, trạm khí tượng đã đo được gió Tây Nam có lúc mạnh cấp 6.

Trung tâm dự báo đêm 17 và ngày 18-8, khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc của Nam Biển Đông, bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Đồng Tháp có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m.

Đêm 18 và ngày 19-8, khu vực giữa Biển Đông, phía Bắc của Nam Biển Đông và vùng biển từ Gia Lai đến Vĩnh Long tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nêu trên đều có nguy cơ mất an toàn.

Tàu thuyền hoạt động ở Nam Biển Đông đề phòng dông, lốc khi gió Tây Nam mạnh. Ảnh minh họa: PHÚC HẬU

Trong khi đó, trên đất liền, một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc bộ và Bắc Trung bộ gây mưa lớn diện rộng từ đêm 17 đến khoảng ngày 21-8.

Vùng mưa trải rộng từ Bắc bộ đến khu vực Bắc Quảng Trị, chủ yếu vào chiều và đêm, chia nhiều đợt.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn từ Bắc bộ đến Bắc Quảng Trị. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Chiều 17-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn này có khả năng gây một đợt lũ trên các sông ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với biên độ lũ lên 2-5m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc bộ có khả năng lên mức báo động 1-2. Thượng lưu các sông chính ở Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1.

PHÚC HẬU