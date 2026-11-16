Cử tri đề nghị làm rõ trách nhiệm vụ ngập do thi công đường Vành đai 2

Chiều 16-11, Tổ đại biểu số 9 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri các phường: Thủ Đức, Linh Xuân, Đông Hòa, trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Thủ Đức và trực tuyến đến các phường còn lại.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Cùng dự có các đại biểu Tổ đại biểu số 9: Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Hoàng Ngân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Ngập nước làm hư hại nhiều tài sản người dân

Tại phường Thủ Đức, cử tri phản ánh, Đường số 2 có lưu lượng xe tải nặng và xe container rất lớn nhưng thiếu dải phân cách và đèn tín hiệu, gây ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cử tri đề nghị bổ sung đèn tín hiệu và lắp dải phân cách ở vị trí phù hợp để bảo đảm an toàn giao thông.

Cử tri cũng phản ánh quá trình thi công đường Vành đai 2 làm đứt hệ thống đê bao thoát nước. Khi triều cường hoặc mưa lớn, nước tràn vào nhà dân gây ngập sâu, hư hỏng tài sản và phương tiện sinh kế. Người dân đề nghị làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu; bồi thường thỏa đáng, đồng thời khẩn cấp gia cố hệ thống đê bao và bảo vệ hệ thống điện.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Tại phường Linh Xuân, cử tri phản ánh tình trạng ùn tắc, mất an toàn tại ngã tư Linh Xuân và khu vực Đường số 8 giao đường Kha Vạn Cân; kiến nghị lập đề án xử lý các điểm ùn tắc và đầu tư cầu vượt tại ngã ba Đường số 8.

Cử tri kiến nghị thành phố xây dựng đề án liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, đặt hàng đào tạo chuyên sâu, tái đào tạo lao động trẻ; khuyến khích doanh nghiệp cải thiện tiền lương, phúc lợi để thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng doanh nghiệp xả thải trực tiếp gây ô nhiễm kênh rạch; nêu các vấn đề về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng thi công, an toàn giao thông, chống ngập, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, giáo dục và giá cả sinh hoạt.

Rà soát trách nhiệm, đôn đốc giải quyết kiến nghị

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết cho biết, phường nhiều lần làm việc với Sở Xây dựng TPHCM để điều tiết giao thông, sơn kẻ vạch và thiết kế cụm đèn tín hiệu trên Đường số 2. Phường cũng đề xuất thành phố phân cấp quản lý các tuyến đường từ 4 làn xe trở lên cho địa phương để chủ động xử lý các bất cập.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Về chống ngập, phường đang triển khai dự án Rạch Thủ Đức (hơn 5.100 tỷ đồng) và Rạch Bình Thái (hơn 2.200 tỷ đồng). Địa phương đo đạc, kiểm đếm để thực hiện bồi thường từ năm 2027, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2027-2030, giải quyết triệt để tình trạng ngập tại khu vực Chợ Thủ Đức và các hẻm phụ cận. Hạ tầng các tuyến hẻm nhỏ cũng được nâng cấp đồng bộ.

Thay mặt tổ đại biểu phát biểu tiếp thu, đại biểu Võ Hoàng Ngân ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri để tổng hợp, gửi các cơ quan chức năng. Tổ sẽ đôn đốc, theo sát, giám sát quá trình giải quyết và thông báo kết quả cụ thể đến cử tri tại kỳ họp HĐND TPHCM sắp tới.

Đại biểu Võ Hoàng Ngân cũng đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương rà soát thiệt hại, bồi thường, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do ngập nước tại dự án đường Vành đai 2; tăng cường biện pháp phòng ngừa mất an toàn thi công tại tất cả dự án trên địa bàn. Các địa phương cần nghiên cứu giải pháp căn cơ để bảo vệ môi trường.

Về vướng mắc đất đai kéo dài, đại biểu đề nghị các phường chủ động đối thoại, giải thích minh bạch hồ sơ pháp lý và phối hợp liên ranh để xử lý dứt điểm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh thông tin, về xử lý ô nhiễm kênh rạch, thành phố chỉ đạo quyết liệt di dời khoảng 40.000 căn nhà trên và ven kênh rạch từ nay đến hết nhiệm kỳ; thực hiện tái định cư, quy hoạch mở đường hai bên bờ rạch, xây dựng công viên và chỉnh trang đô thị. Thành phố từng bước nâng tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất tập trung trước khi xả ra môi trường. Đồng chí đề nghị chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức xử lý nước thải tại nguồn; yêu cầu Sở NN-MT và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, xử lý dứt điểm nguồn xả thải ô nhiễm từ phía thượng nguồn chảy xuống Rạch Bình Thái. Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết thêm, Dự án cải tạo, mở rộng nút giao thông cầu vượt Linh Xuân đã được đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn của thành phố. Để xử lý điểm nghẽn giao thông đoạn từ ngã tư Linh Xuân qua đường Phạm Văn Đồng xuống ngã ba Chùa Cao Đài và Đường số 8, thành phố bố trí 80 tỷ đồng cho phường Linh Xuân lập dự án đầu tư nút giao kết nối trước Trường Đại học Kinh tế - Luật vào Đường số 2 và Đường số 8, góp phần phân luồng, giảm áp lực giao thông. Hiện Sở Xây dựng đang nghiên cứu lập dự án tổng thể giải quyết ô nhiễm và ùn tắc tại ngã tư Linh Xuân.

THU HƯỜNG