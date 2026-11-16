Cảnh sát giải cứu 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy ở TPHCM

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu an toàn 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương.

Ngày 16-11, Công an TPHCM thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy tại một tòa nhà trên địa bàn thành phố.

Theo đó, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 15-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận tin báo có người mắc kẹt trong thang máy tại tòa nhà trên đường Nguyễn Tri Phương, phường Diên Hồng. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 10 điều động 2 xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Phan Vũ Phong, Phó Đội trưởng, chỉ huy đến hiện trường.

Cảnh sát sử dụng banh thủy lực mở cửa thang máy, giải cứu 9 cô gái mắc kẹt. Ảnh: CATP

Tại đây, lực lượng chức năng sử dụng thiết bị chuyên dụng mở cửa thang máy để giải cứu các nạn nhân. Trong quá trình cứu hộ, một số người hoảng loạn, la hét do mắc kẹt trong không gian kín đã được cảnh sát trấn an. Sau đó, lực lượng cứu hộ lần lượt đưa cả 9 cô gái ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi bị mắc kẹt trong thang máy, người dân cần giữ bình tĩnh, sử dụng nút báo động hoặc liên hệ bộ phận quản lý tòa nhà để được hỗ trợ. Tuyệt đối không tự ý cạy cửa hoặc tìm cách thoát ra ngoài khi chưa có hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn.

NGUYỄN TÂN