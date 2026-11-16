Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ mỗi khu dân cư

Những con đường khang trang, con hẻm dần thông thoáng, những phố nghề khởi sắc... đang cho thấy sự đổi thay ở nhiều khu dân cư tại TPHCM. Đằng sau diện mạo ấy là sự đồng lòng của người dân, với sự đóng góp thiết thực vì lợi ích chung.

Những con đường đẹp lên từ sức dân

Sắc vàng của hoa hoàng yến, sắc đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc cùng hàng cây xanh mát tạo nên diện mạo tươi mới cho tuyến đường dài 600m tại khu phố 4, phường Tân Thành.

Ngắm cảnh quan đổi thay, bà Lê Thị Hoa, người dân khu phố 4, không giấu được niềm vui, bởi chính bà cùng những người hàng xóm đã góp công sức, tiền của chỉnh trang con đường ngày càng xanh, đẹp như hôm nay.

"Trước đây, tuyến đường chưa có nhiều cây xanh, cảnh quan còn đơn điệu. Sau khi trồng gần 200 cây hoàng yến, Osaka dọc hai bên đường, cùng sắc thắm của những lá cờ Tổ quốc, khung cảnh trở nên tươi vui, rực rỡ hơn. Thấy nơi mình sinh sống ngày càng văn minh, đáng sống, chúng tôi ai cũng phấn khởi”, bà Hoa chia sẻ.

Tuyến đường khu phố 4 (phường Tân Thành, TPHCM) vừa được chỉnh trang. Ảnh: TRÚC GIANG

Để có được diện mạo ấy, theo ông Vũ Văn Đô, Trưởng khu phố 4, công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện từ cơ sở. Chi bộ, Ban điều hành, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể gặp gỡ, trao đổi để người dân hiểu ý nghĩa của việc xây dựng tuyến đường xanh, văn minh, kiểu mẫu. Khi đã đồng thuận, mỗi người đóng góp một phần tùy theo điều kiện: hộ hỗ trợ cây giống, người góp ngày công trồng hoa, người tham gia chăm sóc, giữ gìn cảnh quan. Không ai đứng ngoài việc chung, bởi ai cũng hiểu con đường đẹp thì chính mình và gia đình được hưởng lợi.

“Điều đáng quý là sau khi công trình hoàn thành, người dân tiếp tục chăm sóc đường hoa, cây xanh, giữ gìn đường phố sạch đẹp, cùng bảo vệ thành quả chung”, ông Vũ Văn Đô cho biết.

Cũng tại khu phố 4, người dân chung tay lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. Đến tháng 8-2026, 20 đèn năng lượng mặt trời đã được lắp trên các tuyến đường thuộc tổ 3 và tổ 5, với kinh phí 30 triệu đồng do các nhà hảo tâm và người dân đóng góp.

“Trước đây, đường chưa có đèn chiếu sáng, chúng tôi rất ngại đi lại vào buổi tối, nhất là những hôm về khuya. Nay có đèn thắp sáng khắp tuyến đường, bà con ai cũng phấn khởi”, ông Nguyễn Văn Quang, người dân tổ 3, bày tỏ.

Những đổi thay ở khu phố 4 là kết quả từ phong trào vận động người dân tham gia xây dựng khu dân cư văn minh được triển khai tại phường Tân Thành.

Ông Trần Ngọc Toàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành, cho biết, Mặt trận phường phối hợp Ban Công tác Mặt trận 10 khu phố vận động người dân hưởng ứng cuộc vận động xây dựng khu dân cư ‘‘Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn’’, gắn với chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường.

Trong năm 2026, toàn phường Tân Thành đã trồng 711 cây xanh, lắp đặt 370 cột cờ, huy động khoảng 123 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa; cả 10 khu phố đều có công trình, phần việc hưởng ứng phong trào. Riêng Đoàn Thanh niên phường đã trồng 400 cây hoa cẩm tú mai.

“Qua các phong trào, người dân ngày càng gắn bó hơn với những hoạt động chung của khu phố, chủ động đóng góp công sức, cùng chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ công trình đã thực hiện”, ông Trần Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Tự nguyện hiến đất mở đường

Ở phường Tân Uyên, sự đồng thuận của người dân cũng đang góp phần thay đổi diện mạo nhiều tuyến đường, con hẻm. Bằng việc hiến đất, góp kinh phí và ngày công, bà con đã chung tay mở rộng những lối đi nhỏ hẹp, lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm khi trời nắng, giúp việc đi lại thuận tiện hơn.

Dẫn chúng tôi khảo sát những tuyến đường vừa được nâng cấp, ông Đặng Đình Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Uyên, cho biết các công trình được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, với sự đóng góp của người dân. Tiêu biểu là tuyến đường dài 150m tại tổ 9, khu phố Bạch Đằng 2.

Trước đây, đường chỉ rộng khoảng 1m, cứ mưa xuống là sình lầy, khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản của 9 hộ dân gặp nhiều khó khăn. Mong muốn có lối đi rộng rãi, sạch sẽ hơn, các hộ đã cùng bàn bạc, thống nhất góp đất, góp tiền và ngày công để mở đường.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Bí thư Chi bộ khu phố Bạch Đằng 2, chỉ sau 7 ngày vận động, các hộ đã thống nhất phương án mở rộng đường. Tuyến đường được mở rộng từ 1m lên 4m, với kinh phí khoảng 180 triệu đồng. Cả 9 hộ dân đều đóng góp công sức, tiền của, trong đó gia đình anh Nguyễn Thành Tính tự nguyện hiến hơn 120m2 đất để mở rộng đường.

“Đường mới rộng rãi, đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều. Trẻ con có chỗ vui chơi sạch sẽ, người lớn gặp nhau cũng vui hơn, tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi”, anh Tính phấn khởi.

Khu dân cư chung tay làm mới phố nghề

Cẩn thận sắp xếp những bộ chén đĩa trên kệ, bà Nguyễn Thị Bé Quyên (khu phố 18, phường Nhiêu Lộc) chăm chút cho cửa hàng gốm sứ bình dân đã gắn bó với gia đình suốt 20 năm. Từ khi tuyến phố gốm sứ Nguyễn Phúc Nguyên ra mắt ngày 11-10, bà Quyên chủ động bày biện lại hàng hóa, giữ khoảng không trước cửa thông thoáng để khách thuận tiện mua sắm.

Tuyến phố gốm sứ này quy tụ 17 cơ sở kinh doanh, với cam kết bán đúng giá, bảo đảm chất lượng, cùng chỉnh trang mặt tiền, tạo diện mạo chung cho phố nghề. Bên cạnh đó, các hộ kinh doanh còn liên kết xây dựng bộ nhận diện chung, hướng tới phát triển dòng sản phẩm lưu niệm đặc trưng, tạo uy tín tập thể cho điểm đến.

Hơn 30 năm kinh doanh gốm sứ, bà Nguyễn Thị Kim Hồng (khu phố 18), chủ cửa hàng gốm sứ Lộc Phúc Xuân, từng chứng kiến khu phố có thời điểm tấp nập thương lái, rồi dần trầm lắng trước sức ép cạnh tranh. Theo bà, từ khi tuyến phố gốm sứ hình thành, dù sức mua chưa bứt phá, nhưng sự xuất hiện của khách vãng lai đã tiếp thêm hy vọng cho các hộ kinh doanh.

“Khi các cửa hàng cùng chỉnh trang, giữ gìn cảnh quan, phố gốm sứ sẽ đẹp hơn, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn. Chúng tôi tin tưởng tuyến phố ngày càng thu hút nhiều khách đến tham quan, mua sắm”, bà Hồng chia sẻ.

Để hình thành tuyến phố, ông Lý Trọng Huy, Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nhiêu Lộc, cùng bộ phận chuyên môn đã gặp gỡ, vận động các tiểu thương liên kết kinh doanh. Ông Huy cho biết, địa phương định hướng phát triển nơi đây thành không gian thương mại - văn hóa gắn với du lịch, trong đó tính toán cả phương án bố trí điểm đậu xe phục vụ khách đoàn.

Song song với việc làm mới phố gốm sứ, phường Nhiêu Lộc cũng quan tâm chỉnh trang các tuyến hẻm kết nối với khu vực này. Trong đó, việc chỉnh trang cụm hẻm 210 Cách Mạng Tháng Tám nối đường Cách Mạng Tháng Tám với đường Nguyễn Phúc Nguyên, gần vòng xoay Dân Chủ, được kỳ vọng tạo thêm hướng lưu thông, giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm. Sinh sống lâu năm tại đây, ông Bùi Xuân Dũng (khu phố 18) hiểu rõ bất tiện do lối đi chật hẹp, nhiều vật dụng lấn chiếm. Ông chủ động thu dọn vật dụng, tạo điều kiện về mặt bằng và vận động các hộ dân cùng hưởng ứng.

Theo ông Lý Trọng Huy, việc xây dựng phố gốm sứ và chỉnh trang các tuyến hẻm đều hướng đến mục tiêu cải thiện diện mạo đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh. Sự chủ động tham gia của tiểu thương và người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần làm mới khu dân cư, tiếp thêm sức sống cho phố nghề.

Lan tỏa những công trình vì cộng đồng Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các phong trào thi đua, vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM triển khai đã ghi dấu bằng nhiều công trình thiết thực. Toàn thành phố thực hiện 331 công trình, hoạt động hưởng ứng chương trình xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xanh, sạch, đẹp. Trong đó, 58 tuyến đường, hẻm được nâng cấp, mở rộng, chỉnh trang; 115 không gian xanh, sân chơi thiếu nhi được cải tạo. Phong trào trồng cây xanh cũng đạt nhiều kết quả với hơn 401.000 cây được trồng, hình thành 285 vườn cây, 53 tuyến đường xanh, đường hoa và 30 công viên mang tên “Đại đoàn kết”. Toàn thành phố hiện có 2.244 khu dân cư được công nhận đạt tiêu chí “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn”.

TRÚC GIANG - THANH THẢO - Ý LINH