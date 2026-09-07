Tiệm cơm xoay vòng, lan tỏa yêu thương

Ở phường Tân Tạo, TPHCM có một tiệm cơm xoay vòng rất độc đáo. Mỗi ngày, tiệm cơm hoạt động ở 1 điểm, xoay vòng 6 điểm trong tuần và phục vụ hoàn toàn miễn phí.

Tiếp sức người khó khăn

Trưa thứ năm đầu tháng 8, 6 thùng inox đựng thức ăn và 1 thùng cơm nóng được chở từ Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (Công ty Pouyuen) tới quán cà phê của chị Huỳnh Thị Khải Hoàng trên đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo. Món ăn có cá hường chiên, cánh gà chiên nước mắm, thịt kho đậu hũ, dưa leo xào. Các tình nguyện viên mỗi người một tay, phục vụ bữa ăn tại chỗ. Nhiều chiếc xe đạp đã được gạt chân chống, những vòng xe lăn cũng dừng lại trước cửa quán.

Cùng con trai ghé quán nhận cơm, chị Bùi Thị Thúy (41 tuổi) phụ bới cơm vô hộp, cho thức ăn vô bịch và dọn rửa. Đợi đến khi khách vơi dần và mọi người bắt đầu hối hả chuẩn bị bước vào cuộc mưu sinh buổi chiều, chị mới nhận 3 hộp cơm mang về cho mấy mẹ con.

Chồng chị là công nhân Công ty Pouyuen. Chị làm tự do, khi nhận dọn dẹp nhà theo giờ, khi bốc vác, phụ rửa chén bát và dành thời gian đưa đón hai con đi học. Gia đình chị sống trong căn phòng trọ nhỏ tại khu phố 23, phường Tân Tạo. Chị Thúy chia sẻ, tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng bản thân còn có sức khỏe nên muốn góp sức, dù chỉ là những việc nhỏ. Đón nhận những hộp cơm nghĩa tình, chị thấy rất vui và biết ơn.

Tìm đến quán nhờ lời chỉ đường của các chị em bán vé số, bà Lê Thị Đẹp (68 tuổi) cứ tấm tắc khen thức ăn nhiều và ngon mắt. Bà Đẹp đang ở trọ tại xã Vĩnh Lộc, TPHCM. Chồng bà bị té gãy xương chân, không thể đi làm đã nửa năm nay. Bà đạp xe lượm ve chai, thu nhập mỗi ngày vỏn vẹn mấy chục ngàn đồng. Bà Đẹp xúc động: “Vợ chồng tôi ăn cơm với canh cải là chính. Bữa nay được nhận hộp cơm đầy ắp cá thịt, kèm theo sự ân cần của các cô, các chú, tôi thấy ấm lòng lắm”.

Từ ngày 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo cùng các tổ chức chính trị - xã hội của phường khởi động mô hình “Bữa ăn 0 đồng - San sẻ yêu thương”. Tham gia hỗ trợ bước đầu có Công ty Pouyuen và chùa Huê Lâm. Trong suốt tháng 7, mỗi ngày, Công ty Pouyuen tặng phường 100 suất cơm, còn chùa Huê Lâm tặng tổng cộng 1.000 suất vào ngày rằm và mùng một. Địa điểm phát cơm là tại số 89 đường Bờ Tuyến và trước cổng chùa.

Tình nguyện viên chuẩn bị cơm để phát miễn phí đến người có hoàn cảnh khó khăn ( Ảnh: Mẫn Nhi)

Đối với những cụ già neo đơn, người bệnh gặp khó khăn trong đi lại, tổ điều phối cử thành viên mang cơm tới tận nhà. Ngày 5-8, mô hình chính thức được nhân rộng với 6 điểm phát cơm tại địa bàn dân cư. Mỗi điểm phát một ngày trong tuần, xoay vòng từ thứ hai đến thứ bảy. Công ty Pouyuen cam kết ủng hộ 200-300 suất cơm/ngày, trao vào buổi trưa và kéo dài đến ngày 31-12.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Pouyuen, bày tỏ: “Ban giám đốc công ty rất vui khi tham gia mô hình “Bữa ăn 0 đồng - San sẻ yêu thương”. Đây không chỉ là dịp chúng tôi đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội mà còn thể hiện sự chăm lo cụ thể, thiết thực đến chính thân nhân của người lao động đang làm việc tại công ty. Món ăn được thay đổi từng ngày, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi luôn sẵn sàng tăng suất ăn nếu phường có nhu cầu”.

Mỗi người góp một tay

Chị Huỳnh Thị Khải Hoàng đang là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 24, phường Tân Tạo. Từ năm 2013 đến nay, đều đặn mỗi tháng ít nhất 2 lần, gia đình chị chuẩn bị 150-200 suất ăn/lần tặng người lao động. Quán cà phê của chị được chọn là địa điểm thực hiện “Bữa ăn 0 đồng - San sẻ yêu thương”.

Chị Hoàng tâm sự: “Ở đây có nhiều bà con lao động nhập cư, thu nhập bấp bênh, ai cũng phải tằn tiện chi tiêu để lo cho con ăn học hoặc thuốc men. Có những bữa ăn ngon miễn phí như thế này sẽ đỡ cho bà con rất nhiều”.

Văn phòng khu phố 12, phường Tân Tạo (số 2 đường 57) là điểm phát cơm vào thứ tư hàng tuần. Bà Thiều Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 12, cùng các chị em hội viên luôn có mặt sớm, tiếp nhận và cho cơm, thức ăn vô hộp; sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống để các bà, các chú lao động tự do có thể ghé ăn trưa và ngồi nghỉ ngơi một lúc.

Bà Thu nói: “Số suất ăn mà công ty gửi xuống luôn nhiều hơn so với cam kết ban đầu. Công ty cũng chủ động để riêng một ít món chay cho người cần. Mấy ngày nay thấy bà con vui lắm, chị em tôi có vất vả chút cũng không sao”.

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Tạo, thông tin, không chỉ trao những bữa ăn ngon, mô hình “Bữa ăn 0 đồng - San sẻ yêu thương” còn hướng đến những hỗ trợ lâu dài khác, nhất là với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Điển hình là trường hợp của bà Trần Kim Phượng (59 tuổi) cùng ba cháu ngoại đang ở trọ tại khu phố 13, phường Tân Tạo. Một ngày đầu tháng 8, bà Phượng đi lượm ve chai, thấy văn phòng khu phố 12 phát cơm nên vào xin mấy hộp. Qua hỏi thăm, biết bà phải một mình chăm sóc các cháu, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã hỗ trợ đột xuất 1 triệu đồng. Vài ngày sau, cán bộ hội đến khu nhà trọ nơi mấy bà cháu tá túc để tìm hiểu thêm, đồng thời tặng thực phẩm thiết yếu và tiền chợ. Hội đang vận động nguồn lực chăm lo hàng tháng cho họ.

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