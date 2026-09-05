Bàn giao 46 căn nhà, 4 điểm trường cho người dân, học sinh khó khăn ở Cà Mau

Sau 4 tháng xây dựng, 46 căn nhà và 4 điểm trường tại tỉnh Cà Mau đã được bàn giao, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình do Quỹ Kiến tạo Ước mơ, được Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG bảo trợ, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) và Công an tỉnh Cà Mau thực hiện.

Lễ trao tặng mái ấm an cư cho gia đình ông Trần Công Định

Qua khảo sát từ tháng 5-2026, nhiều hộ dân trên địa bàn còn sống trong những căn nhà xuống cấp, dột nát. Tại phường Giá Rai và xã Định Thành, một số lớp mầm non phải mượn phòng của trường tiểu học để tổ chức dạy học; nhiều điểm trường thiếu cơ sở vật chất thiết yếu.

Đợt này, 46 căn nhà được hoàn thiện, gồm 23 căn tại xã Gành Hào, 12 căn tại phường Giá Rai và 11 căn tại xã Định Thành. Các căn nhà có phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh, giúp các hộ dân ổn định cuộc sống, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Phong Thạnh tại khóm 23, phường Giá Rai

Cùng với hỗ trợ nhà ở, 4 điểm trường được xây mới, cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, gồm Trường Mầm non Hương Sen, Trường Tiểu học Phong Thạnh tại khóm 23, phường Giá Rai; Trường Mầm non Vàng Anh và Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm tại ấp Hòa Phong, xã Định Thành.

Thầy Hứa Long Vui, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phong Thạnh, cho biết điểm trường mới khang trang, an toàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc dạy và học, đồng thời tiếp thêm động lực cho giáo viên, học sinh.

Thêm 46 mái ấm, 4 điểm trường khang trang ở Cà Mau. Clip: THANH CHIÊU

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, cho biết hoạt động trao tặng nhà và điểm trường nằm trong đợt thi đua “80 ngày lập công Vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”, gắn với phong trào “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (31-12-1951 – 31-12-2026).

Thiếu tướng Trần Văn Toản phát biểu tại lễ bàn giao

Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, các công trình góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho người dân, học sinh, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành trong công tác an sinh xã hội.

Bà Trương Cẩm Thanh, Phó Tổng giám đốc VNG, Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Kiến tạo Ước mơ, cho biết Quỹ sẽ tiếp tục ưu tiên nhân rộng mô hình hỗ trợ đồng thời về nhà ở và điều kiện học tập tại những địa bàn còn khó khăn.

Bà Trương Cẩm Thanh, Phó Tổng giám đốc VNG, Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ Kiến tạo Ước mơ (áo đỏ), cùng đoàn tham quan lớp học tại điểm Trường Tiểu học Phong Thạnh, khóm 23, phường Giá Rai

Dịp này, UBND tỉnh Cà Mau, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Cà Mau và Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh Cà Mau đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể

Tính đến tháng 8-2026, Quỹ Kiến tạo Ước mơ đã phối hợp với nhiều bộ, ngành và địa phương triển khai các chương trình giáo dục, an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng tại Đắk Lắk, Gia Lai, Huế, Điện Biên, Tuyên Quang, Cà Mau và đặc khu Trường Sa.

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