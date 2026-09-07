Bạn đọc Báo SGGP tiếp sức các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 4-9, Báo SGGP phối hợp Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) trao tiền do bạn đọc hỗ trợ đến gia đình người bệnh Ngô Thị Mỹ Uyên và người bệnh Nguyễn Thị Tuyền.

Chị Ngô Thị Mỹ Uyên (phường Long Trường, TPHCM) là nhân vật trong bài viết “Tìm cơ hội cho cô gái mắc bệnh tự miễn nguy hiểm” đăng trên Báo SGGP ngày 29-6. Chị Uyên mắc nhiều bệnh lý: lupus ban đỏ hệ thống, biến chứng thần kinh, hội chứng thận hư, giảm 3 dòng tế bào máu, viêm phổi nặng, phải điều trị suốt đời.

Hiện sức khỏe của chị bị suy giảm nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Kim Duyên (mẹ chị Uyên) xúc động đón nhận 14 triệu đồng bạn đọc tiếp sức đợt 2 đến con gái trên hành trình chữa bệnh.

Chị Nguyễn Thị Tuyền (ở trọ tại phường An Phú, TPHCM) là nhân vật trong bài viết “Bế tắc vì 2 căn bệnh ung thư” đăng trên Báo SGGP ngày 22-6. Theo đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, gia cảnh chị Tuyền rất khó khăn, hai vợ chồng đều là thợ hồ. Chị Tuyền bị ung thư não và ung thư máu, không có khả năng điều trị chuyên sâu. Tiếp nhận số tiền 5,7 triệu đồng do bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ đợt 3, anh Nguyễn Văn Nô (chồng chị Tuyền) bày tỏ lòng biết ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong cơn hoạn nạn.

Đại diện Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Nguyễn Thị Tuyền và chị Ngô Mỹ Uyên ( Ảnh: Minh Khuê)

* Trước đó, ngày 3-9, Báo SGGP trao 14 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ đến gia đình bà Nguyễn Thị Kim Liên (phường Chợ Quán, TPHCM). Bà Liên là nhân vật trong bài viết “Tài xế xe công nghệ bất lực vì thiếu tiền chữa bệnh cho mẹ” đăng trên Báo SGGP ngày 14-8. Anh Lê Thành Phú (con bà Liên) gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo SGGP và các y, bác sĩ Bệnh viện 30-4 (nơi mẹ anh được điều trị). Hiện bà Liên đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện.

* Chiều 3-9, Báo SGGP phối hợp Đảng ủy xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai trao 14 triệu đồng bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ anh Ksor Thưa (sinh năm 1991, trú tại xã Ia Hiao) để có thêm chi phí điều trị bệnh suy thận. Anh Ksor Thưa là nhân vật trong bài viết “Đang là chỗ dựa của vợ con thì đổ gục vì suy thận”, đăng trên Báo SGGP ngày 17-8.

Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Hiao, cho biết, sự hỗ trợ của bạn đọc và Báo SGGP là nguồn động viên thiết thực, sẻ chia với gia đình anh Ksor Thưa. Số tiền hỗ trợ sẽ góp phần giúp anh Ksor Thưa có thêm điều kiện duy trì việc điều trị, giảm một phần gánh nặng cho gia đình.

GIAO LINH