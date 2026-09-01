Bệnh tim hằn nỗi đau lên người mẹ trẻ

Sáu năm trước, căn bệnh tim bẩm sinh cướp mất người con thứ hai của chị Ka Hon (sinh năm 1991, ngụ thôn Đăngsrôn, xã Ninh Gia, tỉnh Lâm Đồng). Giờ đây, chính chị lại cùng quẫn đối mặt với căn bệnh tim khi hoàn cảnh gia đình không đủ khả năng lo chi phí phẫu thuật.

Bệnh tim khiến chị Ka Hon lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo

Bác sĩ chẩn đoán chị Ka Hon bị thông liên nhĩ, kích thước lỗ thông 18mm và cần can thiệp để bít lỗ thông. Thời gian gần đây, những cơn đau liên tục khiến sức khỏe chị suy giảm, không thể lao động. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn, nguồn thu chủ yếu từ ít ruộng vườn, nay càng chật vật hơn khi chị mất khả năng lao động. Người con còn lại mới 10 tuổi, thường xuyên phải nhờ bà ngoại và các dì chăm sóc. Chi phí phẫu thuật hàng chục triệu đồng là khoản tiền quá khả năng xoay xở đối với gia đình. Hoàn cảnh của chị Ka Hon rất đáng thương, mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chị có điều kiện điều trị, sớm ổn định sức khỏe.

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