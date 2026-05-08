Cứu sống người đàn ông ở Gia Lai nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

Trưa 8-5, ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận, điều trị thành công một trường hợp nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người” với nhiều biến chứng nguy kịch.

Bệnh nhân là ông Ng.V.H. (sinh năm 1976, phường An Nhơn Bắc, Gia Lai), công nhân làm đá granite, nhập viện ngày 1-4. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, loét vùng kín, nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, dần bình phục

Quá trình điều trị, các y, bác sĩ tổ chức xét nghiệm chuyên sâu, cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia sp. Tiếp tục xét nghiệm PCR xác định bệnh nhân dương tính với Burkholderia pseudomallei (vi khuẩn ăn thịt người), tác nhân gây bệnh Whitmore nguy hiểm.

Khi xác định được tác nhân gây bệnh, bệnh viện triển khai điều trị kháng sinh liều cao theo kháng sinh đồ, kết hợp kiểm soát đường huyết bằng Insulin; phẫu thuật làm sạch các vùng nhiễm khuẩn, loại bỏ nguồn nhiễm trùng…

Trong quá trình điều trị, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn từ xa với các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai để thống nhất chẩn đoán, phác đồ điều trị và phương pháp phục hồi.

Hiện, sức khỏe ông Ng.V.H. đã ổn định, đang được theo dõi để chuẩn bị xuất viện. Do hoàn cảnh khó khăn, trong suốt quá trình điều trị, bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ đã vận động nhiều nguồn hỗ trợ để giúp bệnh nhân chi trả chi phí.

